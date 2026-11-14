"****, ****, ukraiņi, ***!": "neitrālā" baltkrieviete Arina Sabaļenka nevaldās spēlē pret ukrainieti Eļinu Svitoļinu
Piektdien Ukrainas tenisiste Eļina Svitoļina Indianvelsā nodrošināja vietu WTA sezonas finālturnīra pusfinālā, pieveicot planētas otro raketi, baltkrievieti Arinu Sabaļenku. Taču kādreizējā ranga līdere sevi parādījusi visai neglaimojošā gaismā.
"Ёб*ные, сук@, украинцы, нах*й!", - сказала білоруська тенісистка Аріна Сабаленка яка програла нашій Еліні Світоліні на WTA “F*cking Ukrainians, f*ck off!”, said Belarusian tennis player Aryna Sabalenka, who was defeated by our Elina Svitolina at the WTA tournament https://t.co/gINy9PKsR7— КРИМський бандерівець (@CrimeaUA1) November 14, 2026
Ranga sestās vietas īpašniece Svitoļina svinēja uzvaru ar 6-3, 3-6, 6-1, bet soctīklos par virālu kļuvis video, kā izšķirošajā setā "neitrālā" Sabaļenla velta rupjus vārdus vai nu pretiniecei, vai viņas atbalstītājiem tribīnēs, vai nu visiem ukraiņiem kopumā.
Pēc spēles Svitoļina viņai roku nepasniedza. Ukrainas sportisti pēc Baltkrievijas atbalstītās Krievijas invāzijas 2022. gada 24. februāra tā rīkojas regulāri, tiekoties ar agresorvalstu pārstāvjiem.