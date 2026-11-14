"****, ****, ukraiņi, ***!": "neitrālā" baltkrieviete Arina Sabaļenka nevaldās spēlē pret ukrainieti Eļinu Svitoļinu
Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect
Arina Sabaļenka
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"****, ****, ukraiņi, ***!": "neitrālā" baltkrieviete Arina Sabaļenka nevaldās spēlē pret ukrainieti Eļinu Svitoļinu

Sporta nodaļa

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Piektdien Ukrainas tenisiste Eļina Svitoļina Indianvelsā nodrošināja vietu WTA sezonas finālturnīra pusfinālā, pieveicot planētas otro raketi, baltkrievieti Arinu Sabaļenku. Taču kādreizējā ranga līdere sevi parādījusi visai neglaimojošā gaismā.

"****, ****, ukraiņi, ***!": "neitrālā" baltkrievi...

Ranga sestās vietas īpašniece Svitoļina svinēja uzvaru ar 6-3, 3-6, 6-1, bet soctīklos par virālu kļuvis video, kā izšķirošajā setā "neitrālā" Sabaļenla velta rupjus vārdus vai nu pretiniecei, vai viņas atbalstītājiem tribīnēs, vai nu visiem ukraiņiem kopumā.

Pēc spēles Svitoļina viņai roku nepasniedza. Ukrainas sportisti pēc Baltkrievijas atbalstītās Krievijas invāzijas 2022. gada 24. februāra tā rīkojas regulāri, tiekoties ar agresorvalstu pārstāvjiem. 

Tēmas

Arina SabaļenkaTenissWTAEļina SvitoļinaBaltkrievijaKrievijaUkraina

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