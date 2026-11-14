Miks Tumānovs pamet Somijas klubu "Jokerit"
Latvijas hokeja izlases kandidāts Miks Tumānovs ir lauzis līgumu ar Somijas virslīgas klubu Helsinku "Jokerit", piektdien savā "Facebook" kontā paziņoja klubs.
Klubs vēsta, ka "Jokerit" un aizsargs Tumānovs ir lauzuši līgumu pēc abpusējas vienošanās.
Tumānovs pagājušajā sezonā "Jokerit" sastāvā Somijas pēc spēka otrās - "Mestis" - līgas čempionātā 34 spēlēs sakrāja 11 (5+6) rezultativitātes punktus, bet 14 "play-off" cīņās vienreiz rezultatīvi piespēlēja. Šosezon desmit virslīgas mačos viņš pie rezultativitātes punktiem netika.
"Jokerit" ar 18 punktiem 21 spēlē Somijas virslīgā ieņem priekšpēdējo vietu 17 komandu čempionātā.
Uz "Jokerit" aizsargs pārcēlās 2025. gada rudenī, kad oktobra vidū līgumu ar Tumānovu pēc abpusējas vienošanās pārtrauca Slovākijas ekstralīgas klubs "Prešov".
Arī pirms dalības "Prešov" komandā četras sezonas 25 gadus vecais aizsargs spēlēja Somijā. Pirmās divas sezonas viņš aizvadīja "Mestis" līgas klubā Rovaniemi "Kiekko" ("RoKi"), bet nākamās divas - virslīgas vienībā Jiveskiles JYP, kas viņu izīrēja arī vairākām "Mestis" līgas komandām un virslīgas vienībai Mikeli "Jukurit".
Pavasarī Tumānovs Latvijas izlases rindās pasaules čempionātā astoņos mačos sakrāja divus (1+1) rezultativitātes punktus.