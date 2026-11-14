Latvijas basketbolistes piekāpjas Slovēnijai Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlē
Latvijas sieviešu basketbola izlase sestdien Ļubļanā cieta zaudējumu 2027. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas otrā posma otrajā cīņā ar Slovēnijas valstsvienību. K grupas spēlē Latvija zaudēja ar 64:70 (18:11, 15:25, 14:13, 17:21).
Latvijas izlasē 18 punktus un astoņas atlekušās bumbas sakrāja Aleksa Gulbe, 14 punktus guva Kitija Laksa, 11 punktus un septiņas atlekušās bumbas sakrāja Vanesa Jasa, bet Laura Meldere septiņiem punktiem pievienoja 11 atlekušās bumbas. Mājiniecēm 33 punktus un deviņas atlekušās bumbas sakrāja Zala Friškoveca, bet 16 punktus un astoņas atlekušās bumbas - Džesika Šeparde.
Latvietes uzvarēja cīņā zem groziem (49:38), bet mājinieces labāk izpildīja tālmetienus (9/22 pret 1/19 Latvijai). Friškoveca trāpīja pusi no 14 tālmetieniem, bet Latvijas izlasē vienīgo trīspunktu metienu piecos mēģinājumos iemeta Laksa.
Latvijas izlase ar četriem Kitijas Laksas un diviem Vanesas Jasas gūtiem punktiem spēli sāka ar 6:0 izrāvienu, bet pēc Aleksas Gulbes diviem gūtiem punktiem latvietes panāca lielāko pārsvaru - 16:5. Otrajā ceturtdaļā mājinieces ne tikai atspēlējās, bet pēc Džesikas Šepardes gūtiem pieciem punktiem pirmoreiz izvirzījās vadībā (31:28), nelielu vadību saglabājot līdz puslaika beigām.
Izlīdzināju latvietes panāca 28. minūtē pēc precīza Lauras Melderes divpunktu metiena - 47:47. Līdzīgā spēlē pēc Milas Luzginas divpunktu metiena Latvijas izlase atguva vadību ar 54:52, bet slovēnietes ar pieciem Zalas Friškovecas pēc kārtas gūtiem punktiem izvirzījās vadībā ar 59:56, līdz spēles beigām vēl palielinot pārsvaru.
Otrā grupas spēlē sestdien Itālija Vīnē ar 71:49 (16:11, 22:15, 16:5, 17:18) pieveica Austriju. Uzvarētājām pa 12 punktiem guva Olbisa Andrē un Lorela Kubaja, kuras kontā arī 11 atlekušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles.
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Mājiniecēm 21 punktu guva Sāra Zāgerere, bet 16 punktus, piecas atlekušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles sakrāja Zigrīda Koicara.
Latvijas basketbolistes trešdien pirmajā mačā viesos ar 81:66 pārspēja Austrijas valstsvienību, bet slovēnietes izbraukumā ar 62:67 atzina Itālijas pārākumu.
Kvalifikācijas turpinājumā Latvijas izlase otrdien savā laukumā mērosies spēkiem ar Itāliju. Atbildes spēles tiks aizvadītas nākamā gada februārī, bet finālturnīram kvalificēsies grupas divas labākās izlases.
No 15 basketbolistēm, kuras piedalījās treniņos un devušās izbraukumā, Ļubļanā nespēlēja Digna Strautmane, Elizabete Bulāne un Katrīna Ozola, bet debiju Latvijas izlases sastāvā piedzīvoja Austrālijā dzimusī latviešu izcelsmes basketboliste Kristina Moora.
2027. gada Eiropas čempionāta finālturnīrs notiks nākamā gada jūnijā. Grupu turnīri notiks Beļģijā, Lietuvā, Somijā un Zviedrijā. Medaļas un sešas ceļazīmes uz 2028. gada olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīru tiks sadalītas izslēgšanas turnīrā Viļņā.
Rožlapas asistenti Latvijas izlasē ir Kaspars Mājenieks, Rūdolfs Rozītis un Ilze Ose-Hlebovicka.
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Latvijas sieviešu basketbola izlases kandidātes:
Paula Strautmane (Madrides "Estudiantes", Spānija), Elizabete Bulāne, Mila Luzgina (abas - Zārluī "Royals", Vācija), Aleksa Gulbe ("Landes", Francija), Marta Miščenko (Halles "Syntainics MBC", Vācija), Kristina Moora, Katrīna Ozola (abas - Bidgoščas "Artego", Polija), Ieva Pulvere, Enija Ķīvīte (abas - "TTT Rīga"), Laura Meldere, Kate Vilka (abas - Kampobaso "Magnolia", Itālija), Vanesa Jasa ("Broni", Itālija), Nikola Priede (Ferrolas "Baxi", Spānija), Kitija Laksa (Skio "Famila", Itālija), Digna Strautmane (Vroclavas "Sleza", Polija).