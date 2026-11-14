Batņa "uguņo" Somijas čempionāta spēlē, tomēr viņa "Pelicans" zaudē
Oskars Batņa (ar 95. numuru) (foto: "Lahden Pelicans" / Facebook)
Hokejs

Batņa "uguņo" Somijas čempionāta spēlē, tomēr viņa "Pelicans" zaudē

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Latvijas uzbrucējs Oskars Batņa sestdien Jiveskilē guva vārtus un rezultatīvi piespēlēja Lahti "Pelicans" zaudējumā Somijas hokeja līgas izbraukuma mačā.

Batņa "uguņo" Somijas čempionāta spēlē, tomēr viņa...

"Pelicans" ar 3:4 (1:1, 1:2, 1:1) zaudēja Jiveskiles JYP. 39. minūtē Batņa rezultatīvi piespēlēja Gabrielam Fortjē, kurš panāca 2:3, bet 54. minūtē pēc Fortjē piespēles Batņa izlīdzināja rezultātu - 3:3.

Batņa 20 minūtēs un 21 sekundē laukumā trīsreiz meta pa vārtiem, uzvarēja 12 no 27 iemetieniem un spēli beidza ar +/- rādītāju +1.

Helsinku "Jokerit" bez Mika Tumānova pieteikumā viesos ar 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) zaudēja Pori "Assat". Vēl vienā mačā Artūra Andžāna pārstāvētā Hemēnlinnas HPK viesos tiekas ar Vāsas "Sport".

Iepriekšējā sezonā par Somijas čempioni kļuva Tamperes "Tappara".

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