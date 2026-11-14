Krievija prasa bargi sodīt ikvienu valsti, kas pretojas agresores pārstāvju dalībai sporta turnīros
Krievija “ies uz visu banku” un pieprasīs bargi sodīt visas valstis, kuras uzdrošinās iebilst pret agresores pārstāvju dalību starptautiskajās sporta sacensībās, paziņojis Krievijas sporta ministrs Mihails Degtjarjovs, izklāstot izklāstījis aizvien agresīvākas prasības.
Ministrs, kurš pārstāv bēdīgi slavenā Vladimira Žirinovska dibināto “liberāldemokrātisko partiju”, pavēstījis, ka valstīm, kuras nepilda Sporta arbitrāžas tiesas (CAS) lēmumus par Krievijas sportistu pielaišanu sacensībām, būtu jāatņem tiesības rīkot starptautiskus turnīrus. Viņš ierosināja atņemt Kanādai un Somijai atņemt tiesības rīkot 2027. un 2028. gada pasaules čempionātus hokejā junioriem, Somijai atņemt tiesības rīkot sacensības ziemeļu divcīņā un tramplīnlēkšanā, bet Norvēģijai, kurai, viņaprāt, būtu jāatdod agresorei sava izcīnīta vieta pasaules junioru hokeja čempionātā, Degtjarjovs aicina atņemt tiesības rīkot slēpošanas sacensības.
Taču ar to Degtjarjovam nepietiek. Viņš paziņoja, ka Starptautiskajai Olimpiskajai komitejai (SOK) vajadzētu apturēt visu to valstu nacionālo olimpisko komiteju darbību, kuras “diskriminē” Krievijas pārstāvjus, tos nepielaižot sacensībām vai neizsniedzot vīzas.
Protams, viņaprāt, notiekošajam nav nekāda sakara ar Krievijas jau gandrīz piecus gadus ilgstošo asiņaino invāziju Ukrainā, kuru tā negrasās pārtraukt. “Pasaules sports ir saskāries ar vairāku rietumvalstu valdību koordinētu uzbrukumu. Visi šie paziņojumi par boikotiem un atteikumi izsniegt vīzas Krievijas hokejistiem ir koordinēta un iepriekš plānota akcija, kas vērsta nevis pret Krieviju, bet gan pret starptautisko sportu, pret SOK, CAS un Starptautisko Ledus hokeja federāciju (IIHF),” aci nepamirkšķinādams paziņoja Degtjarjovs. “Šīs valstis faktiski atsakās atzīt starptautiskās sporta arbitrāžas lēmumus, proti, tādas tiesas spriedumus, kuru atzīst pilnīgi visi sporta nozares dalībnieki, visas valdības, nacionālās olimpiskās komitejas un starptautiskās organizācijas. Tā ir vienīgā tiesa pasaulē, kurā iespējams risināt ar sportu saistītus jautājumus, un mēs to arī darām.”
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Par to, ka divi no trim minēto lēmumu pieņēmušajiem CAS tiesnešiem jau pieķerti sakaros ar Krieviju, viņš, protams, noklusēja.
Iepriekš Degtjarjovs pauda vēlmi, lai visām valstīm, kuras atteikušās spēlēt pret Krievijas izlasi 2027. gada pasaules čempionātā hokejā, tiktu piešķirts tehnisko zaudējums ar rezultātu 0:5. Līdz šim šādu gatavību paudušas Latvija, Somija, Zviedrija, Čehija, Norvēģija un Dānija — proti, vairāk nekā trešdaļa pasaules čempionāta dalībnieču. Turklāt Latvija, Somija un Zviedrija spēlē vienā grupā ar Ukrainu, kuru, kā vēsta mediji, teorētiski izslēgtu no čempionāta, lai atbrīvotu vietu agresorei Krievijai.
Oktobra beigās CAS lēma likt IIHF nekavējoties atjaunot Krievijas hokeja izlases starptautiskos turnīros, attiecinot lēmumu uz nākamā gada pasaules čempionātiem pieaugušajiem vīriešiem, U-20 un U-18 hokeja izlasēm, kā arī pasaules meistarsacīkstēm sievietēm. Vīriešu čempionātos augstākajā divīzijā spēlē arī Latvijas izlases.
Krievijas Hokeja federācijas prezidents, leģendārais vārtsargs Vladislavs Tretjaks jau bezkaunīgi pieprasījis Krievijai maksāt kompensāciju, ja tās izlase tā arī netiks pie spēlēšanas Kanādā paredzētajā junioru pasaules čempionātā.
Jauns.lv jau vēstīja, ka IIHF izteikusi CAS iebildumu par diviem no trīs tiesnešiem, kas pieņēma lēmumu Krievijas lietā. Viens no CAS tiesnešiem, itālis Džūlio Palermo, kurš vadīja komisiju, šoruden viesojies Maskavā un kā runātājs uzstājies konferencē par arbitrāžu un vadījis diskusiju. Pērn Krievijas galvaspilsētā viesojies arī Ēģiptes tiesnesis Ismaīls Selīms.
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Vēl vairāk — noskaidrojies, ka pati Krievija atklāti uzspļāvusi IIHF statūtiem, savā iekšējā hokeja sistēmā iekļaujot komandas no okupētajiem Ukrainas apgabaliem. Jāmin, ka hokejs nav pirmais sporta veids, kur Ukrainas okupētās teritorijas tiek iesaistītas tā struktūrā. Iepriekš arī Krievijas šaha turnīri tika rīkoti okupētajās teritorijās, kas vēlāk rezultējās ar Krievijas diskvalifikāciju.
Krievija 2014. gadā anektēja Ukrainai piederošo Krimu, bet 2022. gada 30. septembrī paziņoja par Zaporižjas, Hersonas, Luhanskas un Doneckas apgabalu aneksiju, nevienu no tām pilnībā nekontrolējot pat tagad.
Krievijas izlases bija diskvalificētas no IIHF sacensībām kopš 2022. gada februāra, kad Krievija sāka invāziju Ukrainā. Šajā periodā komandas ir izlaidušas piecus pasaules čempionātus pēc kārtas un 2026. gada olimpiskās spēles Milānā un Kortīnā.