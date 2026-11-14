Atkal traģēdija futbola laukumā: dzīvību zaudē 14 gadus vecs futbolists
Spānija vēl nav atguvusies no traģēdijas futbola laukumā, kurā sadursmē ar vārtsargu nāvējošas traumas guva “Tenerife” uzbrucējs, kā saņemta ziņa no Indonēzijas, kur līdzīgā situācijā dzīvību zaudējis 14 gadus vecs zēns.
14 gadus vecais “Sleman Timur FA” uzbrucējs Jardans Ahsani Takvins guva smagas traumas 31. oktobrī notikušajā Indonēzijas Jogjakartas īpašā reģiona U-14 junioru premjerlīgas spēlē sadursmē ar “Kepek Raya FC” vārsargu, kurš viņam ar celi trāpīja vēderā, vēsta izdevums “VnExpress”.
Turut berduka cita untuk Yardan Akhsani Taqwin 🙏🙏 dia terlibat benturan dengan kiper lawan saat berlaga di laga U-14 di Yogyakarta pada 31 Oktober 2026. penyerang Sleman Timur FA itu dilarikan kerumah sakit dan menjalani perawatan selama 11 hari dan akhirnya meninggal dunia pada tanggal 11 November 2026. Kompetisi ini harus segera diselidiki dan kiper yang maju sangat jauh itu juga harus diselidiki lebih lanjut, karena kasusnya mirip sama Jesus de Miguel setelah ditabrak sama kiper Jesus Owono. Turut Berduka Cita Yardan 🙏— celsijulid (@celsijulid) November 13, 2026
Uzreiz pēc sadursmes Jardans vēl bija pie samaņas, un pie rezervistu soliņa viņam tika sniegta pirmā palīdzība. Tomēr, kad zēna seja kļuva bāla, treneri nolēma viņu nogādāt slimnīcā. Klubs norādīja, ka spēles organizatori nebija nodrošinājuši ne medicīnas personālu, ne nepieciešamo aprīkojumu, ne nestuves, ne ātrās palīdzības automašīnu. Tāpēc komanda bija spiesta cietušo vest uz slimnīcu ar savu transportlīdzekli.
Satriektais vārtsargs vēlāk pienāca pie “Sleman Timur FA” treneriem, lai atvainotos par notikušo. Abi futbolisti bija savstarpēji pazīstami un iepriekš pat spēlējuši vienā komandā.
Vietējās slimnīcas ārsti konstatēja, ka zēnam ir iekšējo orgānu bojājuma pazīmes, taču sākotnēji nespēja noteikt traumas smagumu. Vēlāk viņš tika pārvests uz Jogjakartas centrālo slimnīcu, kur ārsti diagnosticēja aknu asiņošanu. Jardans pārcieta trīs operācijas, taču viņa veselības stāvoklis neuzlabojās un 11. novembrī viņš nomira.