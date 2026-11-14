Velsas regbisti šokē "All Blacks", to uzvarot pirmo reizi kopš 1953. gada
Velsas regbija izlases sestdien svinēja vēsturisku panākumu, jaunajā Nāciju čempionātā sensacionāli uzvarot trīskārtējo pasaules čempioni Jaunzēlandi, kuru iepriekšējo reizi bija pieveikuši tikai pirms 73 gadiem.
Neticami, bet fakts — pašlaik pasaules ranga desmitajā vietā esošā Velsa kopš 1953. gada 19. decembra iepriekšējās uzvaras bija zaudējusi Jaunzēlandei 34 reizes pēc kārtas, taču visām melnajām sērijām agri vai vēlu pienāk beigas.
Par spīti bukmeikeru prognozētajai smagajai sakāvei, regbija fani pārpildītajā Kārdifas “Principality Stadium” stadionā kļuva par lieciniekiem Velsas izlases fantastiskajai pašaizliedzībai, izkapājot vēsturisko uzvaru pār Jaunzēlandi ar 35:28 (21:21).
Ar šo zaudējumu Jaunzēlande atkal šķiras no pirmās vietas pasaules rangā, ko uz mirkli bija ieguvusi pēc četrkārtējās pasaules čempiones Dienvidāfrikas neveiksmes Parīzē pret Franciju (19:21) un palaidusi garām ideālu iespēju ar vienu kāju jau nokļūt Nāciju čempionāta finālā novembra beigās.
Citās spēlēs sagaidāms, ka Anglija un Īrija viegli tiks galā attiecīgi ar Japānu un Fidži, bet svētdien Skotija uzņems Austrāliju.
Tas nozīmē, ka nākamnedēļ gaidāmās Nāciju čempionāta pēdējās kārtas spēles ieguvušas papildu intrigu — Jaunzēlandi Londonā eksaminēs pēdējā laikā ļoti pašpārliecinātā Anglija, bet Dienvidāfriku gaida smaga cīņa Dublinā pret Īriju. Savukārt Francija var nodrošināt vietu finālā ar uzvaru pār Argentīnu, bet tās pretiniece noskaidrosies iepriekš minētajās spēlēs. DĀR izlasei ir milzīga gūto un zaudēto punktu attiecības priekšrocība salīdzinājumā ar Jaunzēlandi, taču Jaunzēlandei zaudējumā Velsai izdevās nopelnīt divus bonusa punktus.
Šogad debitējušais Nāciju čempionāts ir pasaules 12 labāko izlašu turnīrs, kurā piedalās Sešu nāciju komandas Anglija, Francija, Īrija, Velsa, Skotija un Itālija kā Eiropas pārstāves un 6 spēcīgākās pārējās pasaules komandas Dienvidāfrika, Jaunzēlande, Austrālija, Argentīna, Japāna un Fidži. Katra Eiropas komanda vienu reizi tiekas ar pretējās grupas pārstāvi, pret trim spēlējot viesos, pret pārējām trim savā laukumā. Abu grupu attiecīgo vietu ieguvēji noskaidro galīgās pozīcijas kopējā turnīra tabulā spēlēs , bet fināls notiks 29. novembrī.
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Pašlaik Eiropas grupā vadībā ir Francija ar 21 punktu (5 spēlēs), tai seko Anglija un Īrija ar 15 punktiem 4 spēlēs, Velsa ar 15 punktiem 5 spēlēs, bet Skotijai ir 11 punkti 4 spēlēs, kamēr pastarītei Itālijai 1 punkts 5 spēlēs. Dienvidu puslodes grupā vadībā ir Jaunzēlande ar 22 punktiem 5 spēlēs, tai seko DĀR ar 21 punktu 5 spēlēs, pārējie krietni atpaliek — Argentīnai 11 punkti 5 spēlēs, Austrālijai 8 punkti 4 spēlēs, Japānai 5 punkti 4 spēlēs, bet Fidži bez punktiem pēc 4 spēlēm.
Šis turnīrs ir sava veida ģenerālmēģinājums pirms nākamgad Austrālijā paredzētās Pasaules kausa izcīņas, kurās DĀR centīsies kļūt par pirmo izlasi, kas Veba Elisa trofeju izcīnījusi trīs reizes pēc kārtas. Par čempioni DĀR kļuva 1995., 2007., 2019. un 2023. gadā un pēdējo gadu laikā ir neapšaubāma pasaules regbija līdere.