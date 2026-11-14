Bērni ar kustību traucējumiem pavadīs laukumā Latvijas un Armēnijas futbolistus Nāciju līgas spēlē Rīgā
Latvijas un Armēnijas izlašu futbolistus svētdien UEFA Nāciju līgas C līgas spēlē Rīgā laukumā pavadīs bērni ar kustību traucējumiem, ziņo Latvijas Futbola federācija (LFF).
Mačs "Skonto" stadionā sāksies plkst. 16, to tiešraidē translējot televīzijas kanālam LTV7.
LFF ziņo, ka kopā ar ārstniecības un rehabilitācijas centru "Poga" un sadarbībā ar labdarības organizāciju "Ziedot.lv" abu komandu futbolistus laukumā pavadīs 22 bērni un jaunieši ar kustību traucējumiem.
Savukārt pie "Skonto" stadiona ieejām būs novietotas īpašas ziedojuma kastes, kurās gūtie ienākumi tiks ziedoti bērniem un viņu ģimenēm.
Katrs, kurš noziedos ziedojumu kastē, varēs piedalīties loterijā un laimēt kādu no īpašajām balvām, kas tiks izlozētas puslaiku pārtraukuma laikā.
"Šis ir viens no veidiem, kā futbols var gādāt par iekļaujošu vidi. Bērnu attīstībai ir ārkārtīgi svarīgas fiziskās aktivitātes, un futbols tās nodrošina," izceļ LFF sociālās atbildības un vides ilgtspējas vadītājs Ilvars Koscinkevičs. "Daudziem bērniem intensīvi rehabilitācijas kursi ir nepieciešami vairākas reizes gadā, un ģimenēm šo izmaksu segšanai bieži nepieciešams sabiedrības un ziedotāju atbalsts."
Viņš uzsver, ka bērniem šī futbola spēle un šī vide ir īpaša, jo tā ļauj sajust piederību sporta videi. Daudzi no bērniem sapņo satikt izlases futbolistus, tādēļ šī pieredze ir ļoti iedvesmojoša, saka Koscinkevičs.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
"Bērniem ar kustību traucējumiem ikdiena ir piepildīta ar neatlaidīgu darbu rehabilitācijā, lai sasniegtu savus mazos un lielos mērķus, taču tikpat svarīgi ir mirkļi, kuros bērni var vienkārši būt bērni, priecāties, sapņot un piedzīvot ko neaizmirstamu," uzsver rehabilitācijas centra "Poga" vadītāja Ilze Ošāne. "Iespēja iziet futbola laukumā kopā ar futbola izlases spēlētājiem ir iespēja sajust, ka esi piederīgs, svarīgs un daļa no kaut kā liela."
Viņa tic, ka šādi piedzīvojumi stiprina bērnu ticību saviem spēkiem un iedvesmo turpināt ceļu uz jauniem sasniegumiem.
Pēc piecām kārtām Latvijas izlase C līgā ar vienu punktu grupā ieņem pēdējo vietu četru komandu turnīrā un jau ir zaudējusi cerības uz trešo vietu. B līgā ar 13 punktiem jau ir iekļuvusi Melnkalne, astoņi punkti ir Kiprai, bet piecus punktus ir izcīnījusi Armēnija.
Pirmā riņķa spēlē Erevānā Latvijas izlase Armēnijai zaudēja ar 0:2. Vārtus mājinieku labā guva Georgijs Harutjunjans un Arturs Garibjans.