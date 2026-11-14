Latvijas makšķernieki gūst lieliskus panākumus pasaules čempionātā foreļu spiningošanā Japānā
Sestdien Japānas Nagano prefektūrā esošajā Hirajas ezerā, noslēdzās 6.pasaules čempionāts dīķu foreļu spiningošanā (Trout Area), kurā Latvijas valstsvienība 15 valstu konkurencē izcīnīja trešo vietu, piekāpjoties vienīgi mājiniekiem japāņiem un Itālijas izlasei.
Divu sacensību dienu summā Latvijas kvartets – Anatolijs Livdāns, Kaspars Fjodorovs, Kristiāns Godiņš un Rūdolfs Oto Egle – sakrāja 39 sektoru vietu punktus, kas nodrošināja pārliecinošu vietu uz goda pjedestāla. Čempionu titulu mājās izcīnīja Japāna (18 punkti), sudrabs tika Itālijai (25 punkti), savukārt tuvākie sekotāji aiz Latvijas palika Bulgārijas sportisti (48 punkti), pavēstīja Latvijas Foreļu līgas valdes loceklis Renārs Upītis.
Latvijas komandas panākuma pamatā bija ļoti vienmērīgs un stabils sniegums abās sacensību dienās. Pirmajā kārtā piektdien latvieši izcīnīja 20 sektoru punktus, bet izšķirošajā otrajā dienā savu rezultātu vēl par vienu punktu uzlaboja (19), kopumā divās dienās uzvarot 59 savstarpējos dueļos un noķerot 542 varavīksnes foreles.
Augstus rezultātus mūsējie sasniedza arī individuālajā kopvērtējumā, kur startēja 69 pasaules spēcīgākie šīs disciplīnas sportisti – uzreiz trīs Latvijas spiningotāji finišēja labāko piecpadsmitniekā:
● Anatolijs Livdāns ierindojās augstajā 10.vietā (61 punkts, 17 uzvaras, 150 noķertas zivis), abās dienās uzrādot ļoti spēcīgu sniegumu savos sektoros (attiecīgi 3. un 4. vieta);
● Kaspars Fjodorovs izcīnīja 13.vietu (55 punkti, 15 uzvaras, 120 zivis), pirmajā dienā esot otrais labākais savā zonā;
● Kristiāns Godiņš noslēdza labāko piecpadsmitnieku – 15.vieta (52 punkti, 14 uzvaras, 146 zivis);
● Rūdolfs Oto Egle ierindojās 29.vietā (42 punkti, 13 uzvaras, 126 zivis), otrajā dienā aizvadot teicamu kārtu un ieņemot 5. vietu savā sektorā.
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Individuālajā vērtējumā par pasaules čempionu kļuva japānis Daigo Sugijama (80 punkti, 212 zivis), apsteidzot tautieti Judaju Ito (70 punkti) un itāli Davidi Franču (70 punkti).
Startam Japānā Latvijas izlase gatavojās mērķtiecīgi – sportisti uz Tokiju devās jau vairākas dienas pirms čempionāta, lai aklimatizētos un pielāgotos vietējiem makšķerēšanas apstākļiem un mānekļu specifikai, jo Japāna tiek uzskatīta par dīķu foreļu spiningošanas dzimteni un šī sporta veida augstākā līmeņa centru pasaulē.
Sacensības organizēja Starptautiskā saldūdens makšķerēšanas federācija (FIPSed) sadarbībā ar Japānas Saldūdens makšķerēšanas federāciju.