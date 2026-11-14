Lieliskais otrais puslaiks neglābj Latvijas lakrosa izlasi no zaudējuma Polijai, Eiropas čempionāta astotdaļfinālā būs jāspēlē pret Itāliju
Latvijas vīriešu "sixes" lakrosa izlase sestdien Spānijā cieta zaudējumu ceturtajā Eiropas čempionāta mačā, kas vienlaikus ir daļa no 2028. gada Losandželosas olimpisko spēļu kvalifikācijas, un astotdaļfinālā spēlēs ar Itāliju.
A grupas mačā Latvija sestdien ar 10:12 (1:5, 1:4, 5:1, 3:2) piekāpās Polijai. Latvijas izlasē pa trim vārtiem guva Endrū Doktors un Vinsents Fačiponti, bet pa vieniem vārtiem guva Džeimss Moens, Daniels Zanders, Īlajs Lasda un Pols Tīrnijs.
Jau ziņots, ka iepriekšējās A grupas spēlēs Latvijas izlase ar 24:9 sagrāva Turciju, ar 22:7 - Spāniju un ar 10:14 zaudēja Lielbritānijai.
C grupā Lielbritānija uzvarēja visās četrās spēlēs, Polija izcīnīja trīs un Latvija - divas uzvaras, vienu panākumu svinēja Spānija, bet četrreiz zaudējumu piedzīvoja Turcija.
Pēc grupu turnīra komandas turpinā cīņu izslēgšanas spēlēs un mačos par vietu sadalījumu. Latvijas izlase astotdaļfinālā tiksies ar D grupā otro vietu ieņēmušo Itāliju.
Katras grupas labākā komanda iekļūst ceturtdaļfinālā, visām četrām pusfinālistēm kvalificējoties 2027. gada pasaules čempionātam. Astotdaļfinālā, kur spēlēs grupu otro un trešo vietu ieguvējas, iekļuvušās komandas turpinās cīņu izslēgšanas spēļu zarā par piekto vietu, kuras ieguvēja izcīnīs pēdējo ceļazīmi uz galveno olimpisko atlasi.
"Sixes" (seši pret seši) ir lakrosa veids, kas iekļauts 2028. gada Losandželosas olimpisko spēļu programmā, un Eiropas čempionāts ir pirmais no atlases posmiem uz Olimpiādi. Otrais kvalifikācijas posms būs pasaules čempionāts, kuram no Eiropas kvalificēsies piecas labākās izlases. Savukārt pasaules čempionātā tiks sadalītas četras ceļazīmes uz Olimpiādi, kurā startēs pa sešām vīriešu un sieviešu izlasēm.
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Mājiniekiem amerikāņiem vieta olimpiskajā turnīrā ir garantēta, bet pēdējās kvalifikācijas cīņas par vienu vai divām olimpiskajām ceļazīmēm norisināsies 2028. gada sākumā īpašā atlases turnīrā.
Latvijas izlases sastāvs:
Raiens Rihters, Daniels Lucs, Džeimss Moens, Īlajs Lasda, Georgs Roziņš, Pols Tīrnijs, Andris Doktors, Vinsents Fačiponti, Daniels Zanders, Railijs Lasda, Harisons Najs, Pents Eistrats; rezervisti - Deivids Lucs, Kristofers Doktors, Renārs Audze.