Krievijas mediji: Ovečkina hokeja karjeras finanšu pamatus ielika gangsteris brālis
Krievijas medijos parādījušies apgalvojumi, ka pasaulslavenā hokejista Aleksandra Ovečkina hokejista karjerai finansiālais pamats ielikts ar organizētās noziedzības gādīgu palīdzību — viņa vecākais brālis darbojies vienā no asiņainākajiem Krievijas organizētās noziedzības grupējumiem.
“Telegram” kanāls “Mash” norāda, ka Nacionālās hokeja līgas (NHL) kluba Vašingtonas “Capitals” kapteiņa Ovečkina vecākais brālis Sergejs, kuram 18. novembrī apritētu 55 gadi, bija saistīts ar kriminālajām aprindām un pagājušā gadsimta 90. gados finansējis jaunākā brāļa hokeja treniņus par līdzekļiem, kas iegūti, darbojoties Baumana organizētajā noziedzīgajā grupējumā.
Baumana organizētais noziedzīgais grupējums bija viens no pazīstamākajiem noziedzīgajiem grupējumiem Maskavā deviņdesmitajos gados. Grupējums nosaukts Maskavas Baumana rajona vārdā, tas vēlāk pārdēvēts par Basmannija rajonu.
Grupējumā Sergejs Ovečkins bijis atbildīgs par tirgu kontroli un naudas izspiešanu no uzņēmējiem, pretī solot viņiem “jumtu”. Sākotnēji viņš noziedzīgajās aprindās bijis pazīstams ar iesauku “Ovca” (aita), bet vēlāk ieguvis iesauku “Samosval” (pašizkrāvējs). Vēl pirms pievienošanās grupējumam Sergejs bija nonācis milicijas redzeslokā saistībā ar rokas pulksteņa zādzību 1987. gadā un narkotiku glabāšanu 1990. gadā.
Pēc grupējuma izjukšanas 1993. gadā tieši Sergejs aizvedis jaunāko brāli uz Maskavas "Dinamo" hokeja sekciju un regulāri pavadījis viņu uz treniņiem, jo vecāki bijuši aizņemti darbā. Gandrīz visus savus ienākumus viņš atdevis ģimenei un tērējis Aleksandra hokeja ekipējumam, cenšoties pasargāt jaunāko brāli no noziedzīgās vides ietekmes. Deviņdesmito gadu ekonomiskās krīzes apstākļos bērnu un jauniešu sportam Krievijā ļoti trūka valsts finansējuma, tāpēc izdevumi par sporta formām, ekipējumu un jauno sportistu braucieniem uz sacensībām lielākoties bija jāsedz viņu ģimenēm.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Kad 1995. gadā Baumana organizētais noziedzīgais grupējums atsāka darbību jaunā sastāvā Vladislava Žuravļova, kurš bija pazīstams ar iesauku “Bobon”, vadībā un pievērsās narkotiku tirdzniecībai un pasūtījuma slepkavībām, Sergejs Ovečkins tajā vairs neesot atgriezies un tajā pašā gadā gāja bojā ceļu satiksmes negadījumā, kura cēlonis, kā tiek apgalvots, bija atrāvies trombs.
Pats Aleksandrs Ovečkins vairākkārt uzsvēris vecākā brāļa izšķirošo lomu savas hokejista karjeras sākumā un ne reizi vien veltījis viņam savus gūtos vārtus. Pēdējā laikā Ovečkins vairāk izcēlies nevis ar sasniegumiem hokeja laukumā, bet Kremļa diktatora Vladimira Putina kvēlu atbalstīšanu.
Ja pirms gadiem desmit Ovečkina publiskais atbalsts Putinam, sabiedriskās kustības “Putinʼs Team” (“Putina komanda”) izveidošana un viņa kļūšana par diktatora uzticības personu 2018. gada prezidenta vēlēšanu kampaņā nevienu īpaši neizbrīnīja, sak, dzimtenes patriots un atbalsta savas valsts vadību, tad Ovečkina aktīvā mešanās Putina politikas atbalstam pēc gandrīz piecu gadu asiņainās invāzijas Ukrainā, vienlaikus žēlojoties par tās “sportistu diskrimināciju”, jau izraisījusi asu kritiku.
Acīmredzot lai uzskatāmi parādītu, kādēļ Krievijas hokeja izlases pārstāvjiem joprojām parāda durvis, “Ovi” šoruden nolēma piedalīties Putina valdošās partijas “Vienotā Krievija” priekšvēlēšanu kampaņā pirms Valsts domes vēlēšanām, kurās piedalījās tikaiu rūpīgi atlasītās karu atbalstošās partijas, un reklāmas klipā pagozēties kopā ar odioziem personāžiem. Ovečkins filmējās klipā, kur uzrunu teica jau 22 gadus ārlietu ministra krēslā sēdošais Sergejs Lavrovs. “Maskava ir uzticīga mūsu valsts gadsimtiem senajām tradīcijām. Tā bijis izsenis un būs turpmāk. Ja pret mums izturas godīgi, mēs vienmēr vienosimies. Ja mums melo un netur doto vārdu — lai vaino paši sevi. Bet tas, kurš pie mums nāks ar zobenu, lai žēlastību negaida,” kamerā saka Lavrovs. Zīmīga ir arī publika Lavrovam aiz muguras.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Играющий в американской НХЛ Александр Овечкин снялся в предвыборном ролике «Единой России» Помимо хоккеиста, который поставил рекорд по количеству забитых шайб в истории НХЛ, в видео также снялись пропагандистка Маргарита Симоньян и артисты, поддерживающие власть. Во главе повествования оказался глава МИД Сергей Лавров. «Когда с нами по-честному — всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат — пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет — пощады не жди», — сказал Лавров.— Вот Так (@vottak_tv) September 14, 2026
Tur stāv Krievijas propagandas impērijas “Russia Today” vadītāja Margarita Simonjana, kas gadiem ilgi kopā ar savu nu jau nomirušo vīru Tigranu Keosajanu burtiski dega nepacietībā, kad beidzot “matuška nepievils” un sāks karu Ukrainā. Pašā kreisajā malā stāv par “Molotova-Ribentropa mazdēlu” dēvētais ilggadējais Valsts domes deputāts Vjačeslavs Ņikonovs, kurš ir PSRS asiņainā tirāna Josifa Staļina ārlietu ministra Vjačeslava Molotova mazdēls — tā paša Molotova, kurš 1939. gada 23. augustā ar nacistisko Vāciju uz papīra sadalīja Austrumeiropu, atdodot Staļina impērijai Baltijas valstis. Mazdēls, protams, kaismīgi atbalsta karu Ukrainā un publiski gaužas par bijušo padomju republiku izsprukšanu no impērijas ķetnām. Aiz paša Lavrova stāv kādreiz populārs aktieris Vladimirs Maškovs, kurš pārvērties par vienu no izteiktākajiem karu atbalstošajiem “kultūras” pārstāvjiem.
Nesen Ovečkins intervijā bijušajam hokejistam un tagad Valsts domes maizē pārgājušajam Vjačeslavam Fetisovam žēlojās par krievu nepielaišanu hokeja starptautiskajos turnīros. Ironija, bet pats Fetisovs 1989. gadā bija viens no tām PSRS hokeja superzvaigznēm, kas sadumpojās pret vareno treneri Viktoru Tihonovu un represīvo CSKA režīmu, pieprasot iespēju spēlēt NHL. Galu galā “Sarkanās mašīnas” piecinieku Fetisovu, Vjačeslavu Kasatonovu, Sergeju Makarovu, Igoru Larionovu un Vladimiru Krutovu togad palaida uz Ziemeļameriku, paverot ceļu PSRS hokejistu spēlēšanai NHL. Pēc vairāku gadu desmitu dzīvošanas Amerikā uz dzimteni pārcēlies un Valsts domes maizē pārgājušais Fetisovs ir viens no kaismīgākajiem Putina režīma piekritējiem, kurš visādi lamā starptautiskos turnīrus, tos dēvējot par "orģijām", pat to demonstrēšanu un skatīšanos nodēvējot par "noziegumu" un “valsts nodevību”. Pilnīgi iespējams, tāds pats kļūs arī jau 22 gadus Amerikā dzīvojošais Ovečkins, kurš — atkal ironiska sakritība — Krievijas tradicionāli nīstamākās ienaidnieces galvaspilsētā sāka spīdēt tieši tajā pašā gadā, kad Lavrovs kļuva par dzimtenes ārpolitikas resora vadītāju.