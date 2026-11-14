Paziņots sods vārtsargam, kurš laukumā nonāvēja "Tenerife" uzbrucēju
Spānijas futbola federācija ir paziņojusi, kāds sods piespriests vārtsargam, kurš Spānijas otrās līgas spēles laikā nāvējoši traumēja pretinieku spēlētāju.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Tenerifes “Estadio Heliodoro Rodríguez López” stadionā 2. novembrī notika traģēdija, kad spēles laikā mājinieku zvaigzne, 30 gadus vecais Hesuss de Migels guva smagu traumu sadursmē ar 25 gadus veco “FC Andorra” un Ekvatoriālās Gvinejas izlases vārtsargu Hesusu Ovono. Incidents notika kompensācijas laika septītajā minūtē, kad Ovono izskrēja uz centra apli, lai izsistu tālu piespēlētu bumbu, un saskrējās ar de Migelu. Uzbrucējs saļima, bet Ovono tika noraidīts no laukuma. Kad kļuva skaidrs, ka cietušā stāvoklis ir kritisks, spēle tika pārtraukta un to vairs neturpināja. Vietējie mediji vēstīja, ka ceļā uz slimnīcu de Migelam apstājās sirds, taču mediķiem izdevās viņu atdzīvināt, bet pirmdienas vakarā klubs raksturoja viņa stāvokli kā “nopietnu, bet stabilu”. Diemžēl nākamajā dienā viņa stāvoklis pasliktinājās un no gūtajām traumām spēlētājs nomira. Kā nāves cēlonis tika minēta galvas trauma.
Spānijas Futbola federācijas Disciplinārā komiteja paziņojusi, ka Ovono ir diskvalificēts uz 12 spēlēm. Komiteja paziņojusi, ka Ovono sadursmes laikā izmantojis “pārmērīgu spēku”.
Jau ziņots, ka Spānijas policija sākusi izmeklēšanu par iespējamu nonāvēšanu aiz neuzmanības. Saskaņā ar Spānijas likumiem visi nāves gadījumi, kas nav iestājušies dabisku cēloņu dēļ, tostarp nelaimes gadījumi, ir jāizmeklē tiesībsargājošajām iestādēm. Tomēr prokuratūra norādījusi, ka kriminālprocess šajā lietā, visticamāk, netiks sākts.
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Nav zināms, vai Ovono vispār turpinās futbolista karjeru. Viņš Ekvatoriālās Gvinejas izlasē aizvadījis 47 spēles, taču pēdējā laikā izlasi nav pārstāvējis.
“FC Andorra” galvenais treneris Karless Manso jau bija paziņojis, ka vārtsargs pašlaik pavada laiku kopā ar ģimeni un viņam ir pilnīga brīvība pieņemt jebkādu lēmumu par iespējamo atgriešanos futbolā. “Mūsu uzdevums ir viņu visos iespējamos veidos atbalstīt un būt viņam blakus,” paziņoja Manso. “Mēs dosim viņam laiku un iespēju pašam brīvi izlemt, vai viņš vēlas atgriezties futbolā, kad to darīt vai arī neatgriezties vispār. Viņš pieņems šo lēmumu tad, kad pats uzskatīs to par pareizu un jutīsies tam patiesi gatavs.”
Nākamajā dienā pēc de Migela nāves Ekvatoriālās Gvinejas izlases vārtsarga Ovono pārstāvētais klubs viņa vārdā izplatīja paziņojumu, paskaidrojot, ka viņš “vēlas personīgi pateikt dažus vārdus”. “Šīs ir manas dzīves grūtākās dienas,” paziņoja Ovono. “Man ir grūti atrast vārdus, un ir ārkārtīgi smagi aptvert notikušo. Es izjūtu milzīgas sāpes par Hesusa zaudējumu. Es domāju par viņu, viņa ģimeni un visiem, kuri viņu mīlēja.” Viņš paziņoja, ka “ar visdziļāko cieņu” uztvers visu, kas turpmāk notiks, “taču šobrīd, godīgi sakot, es nespēju domāt ne par ko citu kā vien par Hesusu un sāpēm, ko mēs visi piedzīvojam. Dusi mierā, Hesus.”
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Pirms tam Ovono komandas biedrs Lautaro Spatss aizstāvēja vārtsargu, uzsverot, ka viņš “nekad nevienam apzināti nenodarītu pāri” un de Migela nāve viņu ir “dziļi satriekusi”. Sociālajos tīklos publicētajā ierakstā centra aizsargs Spatss norādīja, ka Ovono ir pilnībā sagrauts, vēsta BBC. “Tie, kuri viņu pazīst, zina, kāds viņš ir cilvēks, cik ļoti viņš šobrīd cieš un ka viņš nekad nevienam apzināti nenodarītu pāri.”
Traģiski dzīvību zaudējušo de Migelu pēdējā gaitā izvadīja viņa dzimtajā Navahermosā, Toledo provincē.
30 gadus vecais de Migels ātri bija kļuvis par līdzjutēju iemīļotu spēlētāju. Dažādās Spānijas zemāko līgu komandās de Migels bija spēlējis jau kopš 2015. gada, bet Tenerifes klubam futbolists pievienojās iepriekšējā sezonā un ar 11 vārtiem palīdzēja “Tenerife” iekļūt Spānijas futbola otrajā līgā.