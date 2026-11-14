Dženifera Ģērmane jauno Pasaules kausa sezonu sāk ar vietu starp pasaules labākajām
Latvijas sportiste Dženifera Ģērmane sestdien Somijā Pasaules kausā kalnu slēpošanā slalomā izcīnīja 12. vietu.
Sezonas pirmajās slaloma sacensībās uzvarēja vāciete Emma Aikere, kura bija ātrākā pirmajā braucienā, bet otrajā ar sesto rezultātu pietika uzvarai. Aikerei šī ir pirmā uzvara Pasaules kausā slalomā.
Otro vietu izcīnīja Albānijas sportiste Lara Kolturi, kura zaudēja 0,43 sekundes, par septiņām sekundes simtdaļām pārspējot austrieti Katrīnu Trupi.
Ģērmane uzvarētājai divu braucienu summā zaudēja 2,15 sekundes, no labāko desmitnieka atpaliekot 0,23 sekundes.
Pirmajā braucienā Ģērmane startēja ar 11. numuru un ar katru sektoru sasniedza arvien labāku rezultātu, pēdējā nogrieznī būdama trešā ātrākā. Finišā latviete bija devītā, bet no turpmāk startējušajām sportistēm viņu apsteidza vēl trīs konkurentes.
Pirmo trasi visātrāk - 55,74 sekundēs - veica vāciete Aikere, 0,36 sekundes atpalika Kolturi, bet trešā ar 0,88 sekunžu atpalicību bija ar 24. numuru startējusī horvātiete Zrinka Ļutiča.
Otrajā trasē Ģērmanei bija 15. rezultāts, lai gan pirmspēdējā sektorā viņa atkal bija starp ātrākajām, uzrādot trešo rezultātu.
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Summā latvieti pārspēja austrāliete Madisona Hofmana, kura pirmajā braucienā labāko trīspadsmitniekā ielauzās, startējot ar 57. numuru, bet otrajā uzrādīja desmito rezultātu, kas ļāva pakāpties uz astoto pozīciju. Pirmajā braucienā septīto rezultātu uzrādījušajai zviedrietei Kornēlijai Ēlundai otrajā braucienā piedzīvojot kritienu, summā Ģērmane nosargāja 12. vietu.
ASV kalnu slēpošanas zvaigzne Mikeila Šifrina savu slaloma sezonu plāno sākt pēc divām nedēļām.
Pagājušajā sezonā Ģērmane ar izcīnītu sesto vietu Pasaules kausa slaloma sacensībās sasniedza jaunu neatkarīgās Latvijas rekordu kalnu slēpošanā. Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs latviete nefinišēja pirmajā braucienā.
Latvijas kalnu slēpotāja arī startēja Pasaules kausa finālposmā, kurā ierindojās 15. pozīcijā.
Šosezon Pasaules kausā kalnu slēpotājas startēs desmit slaloma sacensībās.
Pagājušajā sezonā gan Lielo kristāla globusu, gan Mazo kristāla globusu slalomā izcīnīja titulētā amerikāniete Mikeila Šifrina, kura jaunajā sezonā plāno vairāk pievērsties milzu slaloma sacensībām. Ģērmane pagājušajā sezonā slaloma ieskaitē ierindojās 13. pozīcijā