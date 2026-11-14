Tukuma futbolisti pārspēlēs nosargā vietu virslīgā.
Futbols
Šodien 14:56
Valmieriešiem rūgta vilšanās! "Tukums 2000” nosargā vietu Latvijas futbola virslīgā
"Tukums 2000" vienība sestdien pārspēlēs nosargāja vietu nākamā gada Latvijas futbola virslīgā.
Pārspēļu atbildes mačā tukumnieki viesos ar rezultātu 1:0 (1:0) pārspēja "Valmieru" un divu spēļu summā bija pārāki ar 2:0.
Spēles 33. minūtē pēc "Tukums 2000" komandas stūra sitiena Ernests Kalniņš ar galvu ieraidīja bumbu savos vārtos, un rezultāts kļuva 1:0 viesu labā.
Pirmajā mačā Tukumā mājinieki uzvarēja ar 1:0.
Par vietu virslīgā spēkojās šīs sezonas virslīgas devītās vietas īpašnieki "Tukums 2000" futbolisti un pēc spēka otrās līgas otrās vietas ieguvēja "Valmiera".
Tukuma komanda virslīgā startē kopš 2022. gada, bet Valmieras klubs pēdējoreiz tajā spēlēja 2024. gadā. Divus gadus pirms tam valmierieši kļuva par Latvijas čempioniem.