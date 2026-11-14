IIHF apstrīd tiesnešus, kuri lēma par Krievijas atgriešanos starptautiskajā hokejā
Starptautiskā Hokeja federācija (IIHF) izteikusi Sporta arbitrāžas tiesai (CAS) iebildumu par diviem no trīs tiesnešiem, kas pieņēma lēmumu Krievijas lietā, vēsta TSN žurnālists Gords Millers.
Oktobra beigās CAS lēma likt IIHF nekavējoties atjaunot Krievijas hokeja izlases starptautiskos turnīros, attiecinot lēmumu uz nākamā gada pasaules čempionātiem pieaugušajiem vīriešiem, U-20 un U-18 hokeja izlasēm, kā arī pasaules meistarsacīkstēm sievietēm. Vīriešu čempionātos augstākajā divīzijā spēlē arī Latvijas izlases.
Viens no CAS tiesnešiem, itālis Džūlio Palermo, kurš vadīja komisiju, šoruden viesojies Maskavā un kā runātājs uzstājies konferencē par arbitrāžu un vadījis diskusiju. Pērn Krievijas galvaspilsētā viesojies arī Ēģiptes tiesnesis Ismaīls Selīms.
Trešais tiesnesis komisijā bija Marks Hovels no Lielbritānijas.
IIHF iebildums balstīts pamatojumā, ka Palermo un Selīms nebija norādījuši savas saiknes ar Krieviju.
Krievijas izlases bija diskvalificētas no IIHF sacensībām kopš 2022. gada februāra, kad Krievija sāka atkārtoto iebrukumu Ukrainā. Šajā periodā komandas ir izlaidušas piecus pasaules čempionātus pēc kārtas un 2026. gada olimpiskās spēles Milānā un Kortīnā.