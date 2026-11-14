Ukrainas tenisiste Elina Svitoļina.
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Šodien 11:49
Ukrainiete Svitoļina pārspēj Sabaļenku un iesoļo WTA finālturnīra pusfinālā
Ukrainas tenisiste Elina Svitoļina piektdien Indianvelsā nodrošināja vietu WTA sezonas finālturnīra pusfinālā.
Ranga sestās vietas īpašniece Svitoļina ar rezultātu 6-3, 3-6, 6-1 pārspēja planētas otro raketi, baltkrievieti Arinu Sabaļenku.
"Viņa man devas pāris iespējas, un es varēju atrast savus labākos sitienus," pēc uzvaras teica 2018. gada sezonas finālturnīra čempione Svitoļina.
Otrā šīs grupas spēlē krieviete Mirra Andrejeva (WTA 3.) ar 6-2, 6-1 pārspēja savu tautieti Diānu Šnaideri (WTA 11.).
Svitoļinas pretiniece pusfinālā būs čehiete Linda Noskova (WTA 8.), bet par otru vietu finālā cīnīsies amerikāniete Džesika Pegula (WTA 5.) un Andrejeva.
"WTA Finals" norisinās cietā seguma kortos un noslēgsies svētdien.