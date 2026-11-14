Dženifera Ģērmane ar cerīgu startu iesāk Pasaules kausa sacensības Somijā
Latvijas sportiste Dženifera Ģērmane sestdien Somijā Pasaules kausā kalnu slēpošanā slaloma pirmajā braucienā uzrādīja rezultātu pirmā desmitnieka robežās.
Līdz šim startējot 15 no 89 sportistēm, Ģērmane ir desmitajā pozīcijā. Šobrīd līdere ir vāciete Emma Aikere, kura trasi veica 1,41 sekundi ātrāk par latvieti. Trīs sekundes simtdaļas aiz Ģērmanes ir 2022. gada olimpiskā čempione slovākiete Petra Vlhova.
30 labākās kvalificēsies otrajam braucienam, kas sāksies plkst. 14. Tiešraide plānota "Eurosport 1" kanālā.
Pagājušajā sezonā Ģērmane ar izcīnītu sesto vietu Pasaules kausa slaloma sacensībās sasniedza jaunu neatkarīgās Latvijas rekordu kalnu slēpošanā. Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs latviete nefinišēja pirmajā braucienā.
Latvijas kalnu slēpotāja arī startēja Pasaules kausa finālposmā, kurā ierindojās 15. pozīcijā.
Šosezon Pasaules kausā kalnu slēpotājas startēs desmit slaloma sacensībās.
Pagājušajā sezonā gan Lielo kristāla globusu, gan Mazo kristāla globusu slalomā izcīnīja titulētā amerikāniete Mikeila Šifrina, kura jaunajā sezonā plāno vairāk pievērsties milzu slaloma sacensībām. Ģērmane pagājušajā sezonā slaloma ieskaitē ierindojās 13. pozīcijā