Ločmelis realizē pēcspēles metienu un palīdz "Bruins" izcīnīt uzvaru
Latvijas uzbrucējs Dans Ločmelis piektdien Amerikas Hokeja līgas (AHL) mačā realizēja pēcspēles metienu un kopā ar Providensas "Bruins" komandu svinēja uzvaru.
"Bruins" mājās ar rezultātu 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0) pārspēja Springfīldas "Thunderbirds".
Ločmelis savu metienu izpildīja kā pirmais no "Bruins" hokejistiem, bet uzvaru mājiniekiem atnesa Aleksa Stīvsa precīzais metiens. Šajā spēlē Ločmelis statistikas ailēs atzīmējās ar pozitīvu lietderības koeficientu +1.
Tikmēr Ēriks Mateiko atgriezās laukumā pēc dažu spēļu izlaišanas, viņa pārstāvētajai Hēršijas "Bears" savā laukumā ar 4:3 (1:1, 0:1, 2:1, 1:0) papildlaikā pārspējot Vilksbāras/Skrentonas "Penguins". Mateiko vienreiz meta pa vārtiem un tika pie neitrāla lietderības koeficienta.
Savukārt zaudējumu piedzīvoja Eduarda Tralmaka pārstāvētā Beikersfīldas "Condors", kas mājās ar 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1) pēcspēles metienu sērijā piekāpās Sandjego "Gulls". Tralmaks četras reizes meta pa vārtiem un cīņu pabeidza ar neitrālu lietderības koeficientu.
Austrumu konferencē "Bears" ir piektā, bet "Bruins" - astotā. Rietumu konferencē ceturto vietu ieņem Anrī Ravinska pārstāvētā Ebotsfordas "Canucks", bet pēdējā, 17. pozīcijā ir "Condors".