Godins ar pirmajiem diviem vārtiem NHL kaldina pārliecinošu "Rangers" uzvaru
Glens Godins piektdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē guva savus pirmos divus vārtus NHL, sekmējot Ņujorkas "Rangers" uzvaru.
"Rangers", kas spēlē bez savainotā latviešu aizsarga Alberta Šmita, viesos ar rezultātu 5:1 (1:1, 4:0, 0:0) uzvarēja Vankūveras "Canucks".
Godins lielāko daļu karjeras pavadījis Amerikas Hokeja līgā (AHL) dažādos NHL komandu fārmklubos. Iepriekšējās 14 NHL spēlēs viņš bija iekrājis vienu rezultatīvu piespēli.
Netālu no Vankūveras augušais Godins savus pirmos vārtus NHL guva 29 gadu un 233 dienu vecumā.
"Rangers" komandā vārtus guva arī Geibs Pero, Olivers Bjorkstands un Aleksis Lafrenjē. "Canucks" vienībai vienīgos vārtus guva Ēliass Petešons.
"Rangers" ar 25 punktiem 21 spēlē ieņem septīto vietu Austrumu konferencē, bet "Canucks" ar septiņiem punktiem 21 mačā ir pārliecinoši vājākā komanda līgā un ieņem pēdējo, 16. vietu Rietumu konferencē.
Citā mačā savu septīto uzvaru pēc kārtas izcīnīja Nešvilas "Predators", kas viesos ar 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) pēcspēles metienu sērijā uzvarēja Vegasas "Golden Knights". Uzvarētājiem abus vārtus pamatlaikā guva Raiens O'Reilijs, bet pēcspēles metienu sērijā uzvaru nodrošināja Romans Jozi.