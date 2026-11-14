Ostapenko un Sje "WTA Finals" neizkļūst no apakšgrupas.
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Šodien 08:53
Sāpīgs zaudējums izšķirošajā mačā: Ostapenko noslēdz dalību WTA sezonas finālturnīrā
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko pārī ar taivānieti Suveju Sji piektdien piedzīvoja zaudējumu WTA sezonas noslēguma turnīra ("WTA Finals") dubultspēļu sacensību trešajā mačā, noslēdzot turnīru.
Ostapenko un Sje ar rezultātu 6-2, 6-7 (2:7), 3:10 cieta neveiksmi pret turnīra favorītēm kanādieti Gabrielu Dabrovski un Luizu Stefani no Brazīlijas.
Jau ziņots, ka turnīra pirmajos mačos ar piekto numuru izsētais pāris Ostapenko/Sje ar 6-3, 1-6, 10:12 piekāpās ķīnietei Guo Haņju un Kristinai Mladenovičai no Francijas, kuras ir izsētas ar trešo numuru, bet ar 7-5, 6-3 pieveica ar septīto numuru izsētās Šuai Džanu no Ķīnas un Elīzi Mertensu no Beļģijas.
Pusfinālā iekļūst apakšgrupu pirmo divu vietu ieguvējas.
Ostapenko un Sje cīnījās sezonas noslēguma turnīrā arī pērn, zaudējot pusfinālā.
"WTA Finals" Indianvelsā beigsies svētdien.