Dzierkals pēc atgriešanās laukumā gūst pirmos vārtus sezonā, arī Rubīns izceļas Čehijā
Latvijas hokejisti Mārtiņš Dzierkals un Kristiāns Rubīns piektdien Čehijas ekstralīgas spēlēs guva vārtus, viņu pārstāvētajām vienībām izcīnot panākumus.
Prāgas "Sparta" ar Dzierkalu sastāvā izbraukumā ar 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) pārspēja Haralda Egles un Roberta Mamčica pārstāvēto Karlovi Varu "Energie"
Dzierkals, kurš izlaida daļu sezonas savainojuma dēļ, pirmajā trešdaļā pēc spēlētām septiņām minūtēm panāca 2:0 Prāgas komandas labā un guva savus pirmos vārtus šosezon. Viņš spēlēja 12 minūtes un 13 sekundes, kuru laikā izpildīja vienu spēka paņēmienu, vienu reizi meta pa vārtiem un tika pie pozitīvas lietderības koeficienta +1.
🏒 Mārtiņš Dzierkals pirmajā spēlē kopš 11. oktobra gūst lieliskus "backhand" vārtus https://t.co/XIhW92KneT— Rems Ratņikovs (@HKJ_Apskatnieks) November 13, 2026
Mājinieku rindās Mamčics tika pie rezultatīvas piespēles vienīgajos gūtajos vārtos un uz ledus pavadītajās 17 minūtēs un 41 sekundē izcēlās statistikā ar vienu metienu pa vārtiem, iekrājot neitrālu lietderības koeficientu.
Egle šajā mačā palika ārpus "Energie" pieteikuma.
Tikmēr Rubīna pārstāvētā Plzeņas "Skoda" viesos ar 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) guva panākumu pār Hradeckrāloves "Mountfield".
🏒 Kristiāns Rubīns sestajā minūtē gūst savus trešos vārtus sezonā https://t.co/1DfkgqKnIj— Rems Ratņikovs (@HKJ_Apskatnieks) November 13, 2026
Latvijas aizsargs guva Plzeņas komandas pirmos vārtus, izvirzot viesus vadībā pēc spēlētām nepilnām sešām minūtēm. Viņš šajā mačā uz ledus bija 22 minūtes un 52 sekundes, kuru laikā četras reizes meta pa vārtiem, bloķēja trīs metienus un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +1.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Rubīns šosezon 17 mačos guvis trīs vārtus un četras reizes rezultatīvi piespēlējis.
Citās spēlēs Kristaps Zīle un Liberecas "Bili Tygri" viesos ar 2:5 (1:2, 0:2, 1:1) zaudēja Tršinecas "Ocelarzi", Renāra Krastenberga pārstāvētā Česke Budejovices "Motor" izbraukumā ar 4:3 (0:1, 2:2, 2:0) pārspēja Litvīnovas "Verva", kuras rindās spēlē Jānis Jaks, Fēlikss Gavars un Kristers Zvagulis kopā ar "Mlada Boleslav" savā laukumā ar 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) guva panākumu pār Vitkovīces "Ridera", bet Ralfa Freiberga pārstāvētā "Olomouc" mājās ar 2:3 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:3) pēcspēles metienu sērijā piekāpās Kladno "Rytiri".
No latviešu pārstāvētajām komandām turnīra tabulā visaugstāk ir "Motor", kas ar 29 punktiem 18 spēlēs ieņem ceturto vietu 14 komandu vidū, bet par vienu vietu zemāk ar 28 punktiem ir "Sparta", kurai ar tādu pašu punktu skaitu seko "Energie" un "Skoda".
Pagājušajā sezonā par Čehijas ekstralīgas čempionvienību kļuva Pardubices "Dynamo".