“Riga” saņem sodu par atteikšanos spēlēt pret RFS
"Riga" komanda, kas atteicās aizvadīt Latvijas futbola virslīgas 36. kārtas maču pret RFS, saņems tehnisko zaudējumu un zaudēs trīs punktus nākamās sezonas meistarsacīkstēs, piektdien paziņoja Latvijas Futbola federācija (LFF).
"Riga" paziņojumā lēmums neaizvadīt pēdējo Latvijas virslīgas spēli tiek skaidrots ar to, ka šai spēlei vairs nebija sportiskas nozīmes, kā arī netaisnīgumu, ar kuru klubs tā ieskatā saskāries visas sezonas garumā.
LFF Disciplinārlietu komiteja vienbalsīgi lēmusi, ka "Riga" bez attaisnojoša iemesla nav aizvadījusi maču, tādējādi tai piešķirts tehniskais zaudējums ar 0:3, kas gan neliedz tai sezonu noslēgt otrajā vietā.
LFF arī lēmusi piemērot "Riga" sportisku disciplinārsankciju, atņemot trīs punktus 2027. gada Latvijas virslīgas čempionāta turnīra tabulā. Sankcija izpildāma 2027. gada virslīgas čempionāta sākumā, atspoguļojot trīs punktu samazinājumu kluba punktu bilancē no pirmās kārtas.
Tāpat "Riga" piemērots naudas sods 6822 eiro apmērā, no kuriem 3822 eiro atbilst biedrībai "Latvijas Futbola virslīga" radītajiem tiešajiem finansiālajiem zaudējumiem, kas ņemti vērā, nosakot naudas soda apmēru.
"Riga" šo lēmumu var pārsūdzēt LFF Apelāciju komitejā.
RFS pēc vienas sezonas pārtraukuma izcīnīja Latvijas čempiontitulu. "Riga" futbolisti nodrošinājuši sudraba godalgas, bet trešajā vietā turnīru noslēgs "Auda".