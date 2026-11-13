"Mogo"/RSU ar smagu zaudējumu sāk IIHF Kontinentālā kausa izcīņas otro kārtu
Latvijas čempione "Mogo"/RSU piektdien Ruānā piedzīvoja smagu zaudējumu Starptautiskās Hokeja federācijas (IIHF) Kontinentālā kausa izcīņas otrās kārtas pirmajā spēlē.
"Mogo"/RSU C grupas spēlē ar 0:8 (0:1, 0:5, 0:2) kapitulēja Ziemeļīriju pārstāvošajai Belfāstas "Giants" vienībai.
Pirmajos divos periodos Rīgas komandas vārtus sargāja Kārlis Mežsargs, kurš atvairīja 19 no 25 metieniem, bet Jānis Sidass noslēdzošajās 20 minūtēs tika galā ar septiņiem no deviņiem raidījumiem. "Mogo"/RSU pa pretinieku vārtiem meta 21 reizi, taču Džeiku Kapski viņiem neizdevās pārspēt.
Uzvarētājiem trīs vārtus guva Džons Pikiničs, bet divi vārti un divas rezultatīvas piespēles bija Džordanam Kavaguči.
Sestdien Latvijas čempione plkst. 16 spēlēs ar Polijas vienību Katovices GKS un svētdien, plkst. 19, - Ruānas "Dragons".
Pirmajā kārtā Lietuvas pilsētā Elektrēnos Latvijas klubs ar 6:1 pārspēja Elektrēnu "Energija", ar 8:1 - Spānijas komandu "Jaca" un pagarinājumā ar 4:3 - Ukrainas vienību Kijivas "Sokil".
Pārējās trīs vienības sacensības sāk no otrās kārtas.
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IIHF Kontinentālais kauss ir pēc spēka otrais Eiropas hokeja klubu turnīrs, kurā piedalās 14 komandas. Pirmajā kārtā astoņas komandas ar zemāko reitingu divās grupās cīnījās par divām ceļazīmēm uz otro kārtu. Ruānas turnīra trīs labākās komandas iekļūs finālsacensībās.
Finālsacensības notiks janvārī.
Iepriekšējā sezonā IIHF Kontinentālo kausu savā laukumā izcīnīja Lielbritānijas komanda Notingemas "Panthers", bet "Mogo"/RSU ieņēma piekto vietu.