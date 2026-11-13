Noslēdzas Pasaules Jaunatnes Olimpiskās spēles Dakarā
Šodien, 13. novembrī, Senegālas galvaspilsētā Dakarā ar noslēguma ceremoniju Olimpiskajā ciematā noslēgsies 2026. gada pasaules jaunatnes olimpiskās spēles. Godpilno pienākumu nest Latvijas valsts karogu ceremonijā uzticēts burātājiem Viljamam Preisam un Martai Ievai Dālei.
Burāšanas sacensības vindsērfingā, kurās tika aizvadīti 14 spraigi braucieni mainīgos vēja un okeāna apstākļos, kļuva par nopietnu izturības pārbaudījumu abiem Latvijas sportistiem. Novērtējot šo lielo ieguldījumu un sportisko neatlaidību, komandas vadība lēma noslēguma ceremonijas karognesēju godu piešķirt tieši Viljamam un Martai Ievai.
Aizvadītajās 14 sacensību dienās Latvijas jaunatnes olimpiskā komanda cienījami pārstāvēja mūsu valsti pasaules jauno atlētu konkurencē, startējot divpadsmit sporta veidos un apliecinot augstu meistarību, cīņassparu un gatavību starptautiskiem izaicinājumiem. Komandas kontā ir izcīnīta bronzas medaļa šķēpmešanā, kā arī virkne augstvērtīgu vietu labāko astoņniekā.
Latvijas delegācijas spilgtāko panākumu Dakarā kaldināja vieglatlēte Elīza Ligere, izcīnot bronzas medaļu šķēpa mešanā ar 52,00 metrus tālu metienu. Tuvu godalgām bija arī mūsu 3x3 basketbola zēnu izlase, kas izcīnīja augsto 4. vietu – apakšgrupā komanda pārspēja Puertoriko (19:13) un Singapūru (21:13), ceturtdaļfinālā pieveica Kotdivuāru (20:16), bet pusfinālā sīvā cīņā piekāpās Lietuvai (19:21) un mačā par bronzu atzina Vācijas pārākumu (17:21).
Vēl virkne Latvijas sportistu ierindojās labāko astoņniekā un sasniedza izslēgšanas cīņu kārtas. Vieglatlēte Ieva Malnača 100 metru sprinta finālā izcīnīja 5. vietu (11,82 sekundes), bet pludmales cīkstone Anastāsija Jakovļeva svara kategorijā līdz 55 kg ierindojās 5. pozīcijā, pārspējot Marokas sportisti (3:1) un sīvā duelī piekāpjoties Azerbaidžānas pārstāvei (2:3). Šosejas riteņbraucējs Ričards Hansons finišēja 6. vietā grupas braucienā (1:47:30) un ieņēma 15. vietu individuālajā braucienā, savukārt 8. vietu izcīnīja u-šu sportists Roberts Ritenbergs Taijiquan/Taijishan daudzcīņas finālā (17,899 punkti) un 9. vietu izcīnīja vindsērfinga pārstāvis Viljams Preiss 14 braucienu summā (atsevišķos braucienos sasniedzot pat 1. un 3. vietu). Tāpat līdz ceturtdaļfinālam tika taekvondo sportiste Viktorija Latiša (līdz 49 kg), breikists Edgars Sūrītis un bokseris Timurs Gulbis (līdz 70 kg).
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Cienījamu sniegumu un cīņassparu demonstrēja arī pārējie Latvijas komandas dalībnieki. Burātāja Marta Ieva Dāle vindsērfinga 14 braucienu summā ierindojās 10. vietā, atsevišķos braucienos finišējot labāko pieciniekā. Peldēšanā Ēriks Magrins izcīnīja 14. vietu 50 m tauriņstilā (25,81 s), 22. vietu 50 m uz muguras (29,13 s) un 49. vietu 100 m brīvajā stilā (56,37 s), savukārt Vitālija Kuzina ierindojās 20. vietā 100 m uz muguras (1:09,49), 24. vietā 50 m uz muguras (31,21 s) un 26. vietā 50 m brīvajā stilā (28,03 s). Piekrastes airētāja Sofija Kļujeva abos individuālajos laika braucienos ieņēma 21. vietu un startēja starptautiskajā jauktajā stafetē, bet triatlonists Everts Pikšēns individuālajā distancē finišēja 23. vietā (58:32).
Dakaras jaunatnes Olimpiskās spēles norisinājās no 31. oktobra līdz 13. novembrim, kļūstot par pirmajām olimpiskajām spēlēm Āfrikas kontinentā un pulcējot tūkstošiem jauno sportistu no visas pasaules.
Atgādinām, ka Latvijas Olimpiskā komiteja kategoriski iebilst pret agresorvalstu sportistu dalību starptautiskajos sporta pasākumos. Kamēr notiek uzbrukumi Ukrainas civiliedzīvotājiem un civilajai infrastruktūrai, jebkāda agresora pārstāvju klātbūtne starptautiskajā arēnā ir nepieņemama. Pasaules Jaunatnes Olimpiskajās spēlēs Dakarā Latvija startē kopā ar tuvākajiem partneriem - Ukrainu, Baltijas valstīm un Ziemeļvalstu sabiedrotajiem -, lai vienoti apliecinātu atbalstu Ukrainai un plecu pie pleca iestātos par tās jaunajiem atlētiem.