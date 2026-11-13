Mančestras "United" galvenā trenera amatā ieceļ argentīnieti Početino
Neveiksmīgi sezonu sākusī Mančestras "United" paziņojusi jauno galveno treneri.
Anglijas futbola klubs Mančestras "United" galvenā trenera amatā oficiāli nolīdzis argentīniešu speciālistu Maurisio Početino, vēsta klubs. 54 gadus vecais argentīniešu speciālists patlaban ir ASV izlases galvenais treneris, ar kuru vienošanās viņam ir līdz 2030. gada Pasaules kausa izcīņai. Plānots, ka Početino pametīs darbu ASV izlasē, par ko Mančestras klubs maksās desmit miljonu dolāru lielu līguma izpirkuma maksu.
Mauricio Pochettino has agreed to become the Manchester United men’s head coach.— Manchester United (@ManUtd) November 13, 2026
Līgums ar Početino noslēgts uz divarpus sezonām līdz 2029. gada vasarai. Iepriekš Početino vadījis premjerlīgas klubus Londonas "Chelsea", Totenhemas "Hotspur" un "Southampton", kā arī strādājis ar Francijas grandu Parīzes "Saint-Germain" (PSG) un spāņu vienību Barselonas "Espanyol".
"United" šosezon premjerlīgā desmit spēlēs izcīnījusi vienu uzvaru un ar astoņiem punktiem atrodas izkrišanas zonā - 18. vietā. Tas ir kluba sliktākais starts pašmāju čempionātā pēdējo 40 gadu laikā. Iepriekš šonedēļ no galvenā trenera amata tika atbrīvots Maikls Kariks.