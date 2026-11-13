IIHF sākusi izmeklēšanu, kas var kļūt par pagrieziena punktu Krievijas sāgā
Medija TSN žurnālists Gords Millers ziņo par Starptautiskās Hokeja federācijas (IIHF) sāktu izmeklēšanu pret Krieviju, kas var mainīt tās atgriešanu starptautiskajos turnīros.
Izmeklēšanas pamatā ir apgalvojumi, ka Krievija savā iekšējā hokeja sistēmā iekļāvusi komandas no okupētajiem Ukrainas apgabaliem. Ja šie apgalvojumi tiks pierādīti, tad tos traktētu kā IIHF statūtu pārkāpumu. Tas atkal radītu sekas Krievijai līdz pat atkārtotai diskvalifikācijai no starptautiskajiem turnīriem. Kā vēsta Millers, tad IIHF pierādījumus sniegusi Ukrainas Hokeja federācija.
The IIHF has formally opened an investigation into evidence presented by the Ukrainian Ice Hockey Federation that teams from the portion of Ukraine that Russia currently occupies have been incorporated into the Russian hockey system. If proven true, this could result in Russia being banned again.— Gord Miller 🇨🇦 🇺🇦 (@gmillertsn.bsky.social) November 12, 2026 at 9:03 PM
Iespējams, šāda IIHF izmeklēšanas uzsākšana ir tieši jauna iemesla atrašana diskvalifikācijas atjaunošanai. Ne visas Eiropas valstis ir sajūsmā par Sporta arbitrāžas tiesas lēmumu atgriezt Krieviju starptautiskajā hokejā. Tomēr šajā lietā CAS vērsa uzmanību uz pašas IIHF neizdarību, proti, nepietiekamo argumentāciju. Drošības riski netika uztverti kā pietiekami iegansti.
Komandu no okupētajām teritorijām iekļaušana nacionālās federācijas struktūrā ir ārkārtīgi jutīgs jautājums, kas skar suverenitāti un starptautiskās tiesības, ne tikai sporta noteikumus. IIHF statūti skaidri nosaka dalībfederāciju darbības robežas, un darbošanās ārpus starptautiski atzītajām robežām nozīmētu stingri noteiktas robežlīnijas pārkāpšanu. Izmeklēšanas noslēguma termiņš pagaidām nav zināms, un nav skaidrs, kā Krievijas Hokeja federācija reaģēs uz šo izmeklēšanu. Taču, iespējams, tā diskvalifikācijas gadījumā atkal meklētu labvēlību CAS.
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Jāmin, ka hokejs nav pirmais sporta veids, kur Ukrainas okupētās teritorijas tiek iesaistītas tā struktūrā. Iepriekš arī Krievijas šaha turnīri tika rīkoti okupētajās teritorijās, kas vēlāk rezultējās ar Krievijas diskvalifikāciju.
Pagaidām nav lielas skaidrības par Krievijas hokeja atgriešanos turnīros. Jau drīzumā gaidāms U-20 pasaules čempionāts Kanādā, kanādiešu valdībai informējot, ka tā neplāno piešķirt iebraukšanas vīzas krievu sportistiem. Uz to Krievijas Hokeja federācija paziņojusi, ka tādā gadījumā pieprasīs naudas kompensāciju. Arī uz citiem turnīriem pagaidām krievu dalības statuss nav skaidrs.