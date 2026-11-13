Basketbola izlases paplašinātajā sastāvā iekļauts U-16 čempions Beruē un vairāki līderi
Foto: FIBA Basketball
Bendžamins Jānis Beruē varbūt debitēs pieaugušo izlasē.
Basketbols

Basketbola izlases paplašinātajā sastāvā iekļauts U-16 čempions Beruē un vairāki līderi

Sporta nodaļa

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Latvijas Basketbola savienība (LBS) paziņojusi vīriešu izlases paplašināto kandidātu sarakstu 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm pret Vāciju un Izraēlu.

Basketbola izlases paplašinātajā sastāvā iekļauts ...

Abas spēles 27. un 30. novembrī notiks Rīgā, "Xiaomi Arena". Uzvaras abos mačos ļaus vēl saglabāt intrigu par kvalificēšanos 2027. gada Pasaules kausam. 

Novembra spēļu posmam FIBA pieteikumu sistēmā reģistrēti 20 spēlētāji. Gatavošanās cīņām ar Vāciju un Izraēlu sāksies pirmdien, 23. novembrī, paredzams, ka treniņos tiks iesaistīti 16 basketbolisti.

Latvijas vīriešu basketbola izlašu sporta direktors Dairis Bertāns: “Pieteikumā iekļauti spēlētāji, kurus valstsvienības galvenais treneris Jānis Gailītis vēlas iesaistīt novembra sabraukumā. Spēlēt kopā par Latviju ir privilēģija un atbildība. Katra spēlētāja līdzdalība ir svarīga, un esam pārliecināti, ka ikviens darīs visu iespējamo, lai būtu kopā ar komandu. Iesim cīņā ar tiem, kuri būs gatavi, un kāda spēlētāja iztrūkums nemazinās mūsu apņēmību cīnīties līdz galam – katrā spēlē.”

Paplašinātajā kandidātu sarakstā redzami U-16 Eiropas čempioni kā Bendžamins Jānis Beruē un Markuss Jahovičs. Gadījumā, ja Beruē tik tiešām atbrauks un uzspēlēs Latvijas izlasē, tad viņš savu nākotni saistīs tieši ar Latviju basketbola sakarā. Debijas izsaukums "Rīgas Ekselences Junioru" līderim Helmutam Petrovičam. 

Kandidātu sarakstā redzami līderi - Ķīnā spēlējošais Artūrs Žagars, kurš iepriekš vasarā bija solījis, ka novembrī plāno spēlēt. Tāpat arī Vitorijas "Baskonia" papildinājušais Rolands Šmits un Rodions Kurucs. Viņi arī vienīgie no Eirolīgas, kas atrodas paplašināto spēlētāju rindās. Tajā redzams arī kapteinis Rihards Lomažs, Kristers Zoriks un citas pēdējā laika izlases vērtības. 

Vācijas izlase ar uzvaru pār Latviju oficiāli nodrošinās ceļazīmi uz Pasaules kausa finālturnīru. Savukārt Latvijas komanda ar uzvaru ne tikai izjauks čempioniem svētkus, bet arī pati saglabās izredzes 2027. gada vasaras beigās spēlēt Katarā.

Kvalifikācijas turnīra K grupā pirmās trīs vietas ar bilanci 7-1 dala Vācija, Horvātija un Polija. Seko Latvija (4-4), Nīderlande un Izraēla (pa 2-6). Finālturnīrā spēlēs trīs labākās komandas.

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