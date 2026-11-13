Ilggadējam Latvijas hokeja izlases kapteinim Kasparam Daugaviņam rīkos atvadu spēli
Latvijas Hokeja federācija (LHF) paziņojusi, ka, gatavojoties 2027. gada pasaules čempionātam hokejā, viena no pārbaudes spēlēm būs veltīta Kasparam Daugaviņam.
Sākta biļešu tirdzniecība uz Latvijas hokeja izlases pavasara pārbaudes spēlēm “Xiaomi Arēnā”, informē LHF. Gatavojoties 2027. gada pasaules čempionātam Vācijā, Latvijas valstsvienība Rīgā aizvadīs sešas pārbaudes spēles, tiekoties ar Austrijas, Dānijas, Somijas un Šveices izlasēm.
Gatavošanās ciklu Latvijas izlase sāks 7. un 8. aprīlī, kad “Xiaomi Arēnā” divreiz spēkosies ar Austrijas valstsvienību. Īpašs notikums gaidāms 8. aprīlī, kad savu atvadu spēli Latvijas izlases kreklā aizvadīs ilggadējais valstsvienības kapteinis Kaspars Daugaviņš. Šis mačs būs veltīts arī labdarībai, kur no katras pārdotās biļetes līdzekļi tiks novirzīti cēlam mērķim - bērnu veselības atbalstam sadarbībā ar "Ronald McDonald Māja Latvijā" programmu "Bērnu Veselības Busiņš". Savukārt 7. aprīlī līdzjutējiem būs īpaša iespēja klātienē satikt Daugaviņu, nofotografēties kopā ar hokejistu, saņemt viņa autogrāfu un aprunāties.
Kaspars Daugaviņš pārstāvēja Latvijas hokeja izlasi 13 pasaules čempionātos, kā arī četrās olimpiskajās spēlēs. 2023. gada pasaules čempionātā viņš kopā ar Latvijas izlasi izcīnīja vēsturisku panākumu - bronzas medaļu. Par pēdējo turnīru Latvijas izlasē Daugaviņam kļuva 2026. gada ziemas olimpiskās spēles Milānā, kur viņš bija arī Latvijas delegācijas viens no karognesējiem.
Turpinājumā “Xiaomi Arēnā” - Latvijas izlase 20. aprīlī tiksies ar Dānijas valstsvienību, bet dienu vēlāk, 21. aprīlī, mērosies spēkiem ar Somijas hokejistiem. Savukārt noslēdzošās divas pārbaudes spēles savu līdzjutēju priekšā Latvijas izlase aizvadīs 29. un 30. aprīlī, abos mačos tiekoties ar Šveices valstsvienību. Tikmēr sagatavošanās posmu Latvijas nacionālā komanda noslēgs viesos, kad 7. un 8. maijā tiksies ar Norvēģiju.