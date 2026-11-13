"Sportistus nevajadzētu sodīt!" Pēc somu lēmuma neizsniegt vīzas krievu sportistiem apdraudēta pasaules čempionāta daiļslidošanā norise
Pēc Somijas valdības lēmuma liegt Krievijas sportistiem ieceļošanas vīzas ar paziņojumu klajā nākusi Starptautiskā Slidošanas savienība (ISU).
Jau ziņots, ka Somijas valdība pieņēma lēmumu, ar ko pastiprina ierobežojumus attiecībā uz Krievijas pilsoņu iebraukšanu, kas piesakās uz īstermiņa darba vīzām, arī profesionālā sporta nolūkos. Jaunie noteikumi stāsies spēkā 16. novembrī. Valdības lēmuma pieņemšana tika pasteidzināta pēc tam, kad Starptautiskās Sporta šķīrējtiesas (CAS) spriedums pavēra ceļu tam, lai Krievijas vīriešu un sieviešu hokeja izlases atgrieztos nākamā gada pasaules čempionātos.
Skaidrojot stingro pasākumu iemeslus, Somijas valdība norādīja, ka Krievija aktīvi izmanto sportu kā propagandas instrumentu, "lai veicinātu sava nelikumīgā agresijas kara mērķus". Turpmāk Krievijas pilsoņiem Somijā būs atļauts strādāt ar Šengenas vīzu tikai tad, ja viņu veicamie uzdevumi tiks uzskatīti par stingri nepieciešamiem valsts drošībai un apgādei.
Somijā 2027. gadā plānots pasaules čempionāts daiļslidošanā. Pēc Somijas valdības lēmuma ar satraucošu paziņojumu klajā nāca Starptautiskā Slidošanas savienība, principa nostājoties krievu sportistu pusē. Tā izteikusi brīdinājumu, ka šāds Somijas valdības lēmums var ietekmēt gaidāmā pasaules čempionāta norisi.
Official ISU statement in regards to today’s announcement by the Finnish government and the ISU Figure Skating World Championships in Tampere. #FigureSkating https://t.co/y6WYndPcio— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) November 12, 2026
"ISU uzskata, ka sportistus nevajadzētu sodīt par viņu valdību rīcību pasaulē, kurā, diemžēl, joprojām norisinās daudzi konflikti," norādīja organizācija, piebilstot, ka pašlaik tiek izvērtētas valdības lēmuma sekas. ISU informēja, ka pirms turpmāku lēmumu pieņemšanas tā lūgs papildu skaidrojumus no Somijas Slidošanas federācijas un vietējās organizācijas komitejas.
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Šis lēmums komentēts arī Krievijā. Valsts domes deputāte Svetlana Žurova jau aicina pasaules čempionātu pārnest uz Krieviju. Viņa norādīja, ka Somija to dara apzināti, lai nepieļautu Krievijas sportistu — tostarp daiļslidotāju, kuri būtu starp galvenajiem pretendentiem uz uzvaru — klātbūtni. Viņa arī ierosināja pārcelt pasaules čempionātu no Tamperes.
"ISU (Starptautiskajai slidošanas savienībai) ir steidzami jāpārceļ turnīrs, piemēram, uz Krieviju. Domāju, ka vadošie daiļslidotāji ieradīsies Krievijā. Mēs varam sarīkot vērienīgu daiļslidošanas turnīru kaut vai rīt. Tā nav problēma; mēs jau iepriekš esam daudzkārt palīdzējuši ISU," secināja Žurova. Daiļslidošanā krieviem tiek ļauts startēt kā neitrālajiem atlētiem. Pirms jaunās sezonas šāda atļauja visu disciplīnu ietvarā jau dota 75 sportistiem.