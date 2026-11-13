Latvijas izlases kapteinim Balceram rezultatīvs sniegums Šveicē
Ar rezultatīvu spēli Šveices hokeja līgas spēlē 12. novembrī izcēlās Latvijas hokeja izlases kapteinis Rūdolfs Balcers.
Latvijas uzbrucējs Rūdolfs Balcers ceturtdien Bīlē atzīmējās ar divām rezultatīvām piespēlēm Cīrihes "Lions" uzvarā Šveices hokeja līgas (NL) izbraukuma mačā pret "Biel-Bienne".
"Lions" viesos pēcspēles metienos uzvarēja ar 4:3 (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 1:0). Balcers 36. minūtē vairākumā rezultatīvi piespēlēja Maltem Stremvallam, kurš panāca 1:2, un 39. minūtē Jannika Vēbera vārtu guvumā, kurš panāca 2:3. Šosezon Balcers 17 spēlēs ir sakrājis 15 (4+11) rezultativitātes punktus.
Balcers uz ledus bija 15 minūtes un 57 sekundes, no kurām divas minūtes un 52 sekundes spēlēja vairākumā, piecreiz metot pa vārtiem.
Turnīra līdere ar 49 punktiem 19 spēlēs ir "Lions", bet "Biel-Bienne" ar 24 punktiem ir desmitā 14 komandu konkurencē. Iepriekšējā sezonā savu pirmo Šveices čempiona titulu izcīnīja "Fribourg-Gotteron".