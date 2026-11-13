Latvieši NHL: Bļugers izceļas ar rezultatīvu piespēli, Girgensonam liels spēles laiks, Vilmanis atgriežas "Panthers" sastāvā
Naktī uz piektdienu NHL laukumā devās trīs Latvijas hokejisti. Teodors Bļugers izcēlās ar rezultatīvu piespēli Toronto "Maple Leafs" zaudējumā, savukārt Zemgus Girgensons un Sandis Vilmanis ar savām komandām izcīnīja uzvaras.
Bļugera piespēle nepalīdz
Latvijas uzbrucējs Teodors Bļugers ceturtdien izcēlās ar rezultatīvu piespēli, bet viņa pārstāvētā Toronto "Maple Leafs" Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē piedzīvoja zaudējumu pret Minesotas "Wild". "Maple Leafs" savā laukumā zaudēja ar 2:5 (0:1, 2:1, 0:3).
Bļugers rezultatīvi piespēlēja Zekam Makīvenam, kurš 27. minūtē izvirzīja vadībā mājiniekus ar 2:1. Bļugers laukumā pavadīja 13 minūtes un 52 sekundes, no kurām 2 minūtes un 33 sekundes - mazākumā, atdeva vienu rezultatīvu piespēli un uzvarēja deviņos no 14 iemetieniem jeb 64% iemetienu, kā arī spēli beidza ar neitrālu lietderības koeficientu. Vēl vienus vārtus mājiniekiem guva Ostons Metjūss.
Pretinieku rindās Mets Boldijs guva komandas pirmos trīs vārtus, bet pa vārtiem guva Maikls Makkarons un Daņila Jurovs. Austrumu konferencē "Maple Leafs" pēc 21 spēles ar 18 punktiem ieņem 12. vietu un nākamo cīņu aizvadīs sestdien savā laukumā ar Edmontonas "Oilers".
Girgensonam liela uzticība
Latvijas uzbrucējs Zemgus Girgensons ceturtdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē kopā ar Tampabejas "Lightning" izcīnīja uzvaru mačā ar Kolumbusas "Blue Jackets". "Lightning" izbraukumā uzvarēja ar 3:1 (1:1, 0:0, 2:0).
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Girgensons laukumā pavadīja 21 minūti un 32 sekundes, no kurām vienu minūti un 16 sekundes - mazākumā. Latvijas uzbrucējs izdarīja vienu metienu pa vārtiem, veica četrus spēka paņēmienus, bloķēja trīs metienus, pārtvēra divas pretinieku piespēles un vienreiz kļūdījās, uzvarēja septiņos no 17 iemetieniem (41%) un sakrāja neitrālu lietderības koeficientu. Girgensonam tas kļuva par lielāko spēles laiku kādā mačā pēdējo gadu laikā.
Tampabejas vienībā divus vārtus un rezultatīvu piespēli sakrāja Brendons Heigels, bet vēl vienus vārtus guva Džeiks Guncels, kura kontā arī rezultatīva piespēle. Divas rezultatīvas piespēles sakrāja Ņikita Kučerovs. Mājiniekiem vienīgos vārtus guva Metjū Naizs. Uzvarētāju vārtos Denniss Hildebī atvairīja 28 metienus, bet mājiniekiem ar 25 metieniem galā tika Džets Grīvss.
"Lightning" pēc 19 spēlēm ar 28 punktiem ieņem otro vietu Austrumu konferencē un nākamo maču aizvadīs sestdien savā laukumā ar Detroitas "Red Wings".
Vilmanis atgriežas
Latvijas uzbrucējs Sandis Vilmanis ceturtdien kopā ar Floridas "Panthers" izcīnīja uzvaru Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē pret Detroitas "Red Wings". "Panthers" bez aizsarga Uvja Balinska pieteikumā mājās bija pārāki ar 5:4 (1:2, 1:2, 3:0).
Vilmanis laukumā pavadīja 13 minūtes un divas sekundes, no kurām trīs sekundes - vairākumā, veica divus spēka paņēmienus un bloķēja vienu metienu. Vilmaņa lietderības koeficients bija -2. Latviešu uzbrucējs atgriezās Floridas ierindā pēc īsas prombūtnes, kad iepriekšējā nedēļas nogalē pret viņu rupju spēka paņēmienu izdarīja Vašingtonas "Capitals" rupeklis Toms Vilsons.
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Uzvarētāju rindās divus vārtus guva Antons Lundels, bet pa vieniem - Gustavs Forslings, Sems Reinhārts un Larss Ellers. Ar trim rezultatīvām piespēlēm izcēlās Kārters Verheigijs. Detroitas komandā pa vārtiem guva Lukass Raimonds, Andrēass Englunds, Džozefs Komfers un Marko Kaspers, bet divreiz rezultatīvi piespēlēja Morics Zeiders.
Austrumu konferences kopvērtējumā "Panthers" ar 24 punktiem 20 spēlēs ieņem septīto vietu un nākamo cīņu aizvadīs sestdien izbraukumā ar Sentluisas "Blues".