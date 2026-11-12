"Milžu cīņā" Itālija pieveic Franciju UEFA Nāciju līgā, arī citur grandi apliecina klasi
Itālijas vīriešu futbola izlase UEFA Nāciju līgas spēcīgākās jeb A līgas mačā atspēlējās un tika pie panākuma. A1 grupā Itālija savā laukumā ar 3:1 (1:1) pārspēja Franciju.
Pēc spēlētām desmit minūtēm francūžus vadībā izvirzīja Maikls Olizē, taču 26. minūtē mājinieki izlīdzināja rezultātu, kad precīzs sitiens padevās Frančesko Espozito. Otrajā puslaikā pēc spēlētām 15 minūtēm itāļi tika pie 11 metru soda sitiena, un to neprecīzi izpildīja Espozito, taču dažas minūtes vēlāk 2:1 Itālijas labā panāca Davide Fratesi. Mača turpinājumā Espozito vēlreiz tika pie iespējas izpildīt 11 metru soda sitienu, un šoreiz viņš nekļūdījās, dubultojot Itālijas izlases pārsvaru.
Citā A1 grupas spēlē Beļģija izbraukumā ar 2:1 (2:1) pārspēja Turciju. Laukuma saimniekus 20. minūtē vadībā izvirzīja Arda Gilers, bet septiņas minūtes vēlāk beļģi panāca neizšķirtu pēc Kevina de Breines precīzā raidījuma. Pirmā puslaika turpinājumā 30. minūtē beļģi pārņēma vadību pēc Šarla de Ketelāres vārtu guvuma.
A1 grupā pēc piecām kārtām pa desmit punktiem ir Itālijai un Francijai, Beļģijai ir deviņi punkti, bet Turcija nav tikusi pie punktiem.
Savukārt A3 spēlē Anglija mājās ar 2:1 (1:0) apspēlēja Horvātiju. Pirmā puslaika vidū pirmos mājinieku vārtus guva Morgans Rodžerss. Otrā puslaika ievadā rezultātu izlīdzināja Petars Sučičs, taču piecas minūtes vēlāk angļiem vienu vārtu pārsvaru atjaunoja Harijs Keins, kurš precīzi izpildīja 11 metru soda sitienu.
Otrā A3 grupas cīņā Spānija ar 2:0 (1:0) guva panākumu pār Čehiju, kas otrā puslaika vidū palika mazākumā. Spāņi izvirzījās vadībā pirmā puslaika izskaņā, kad 11 metru soda sitienu precīzi izpildīja Alekss Baena. Jau otrā puslaika trešajā minūtē spāņiem izdevās dubultot pārsvaru, taču aizmugures dēļ vārti netika ieskaitīti. Kompensācijas laikā Spānijas futbolisti tomēr nogādāja bumbu vēlreiz čehu vārtos, šoreiz precīzam esot Markam Pubiļam.
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Pēc piecām spēļu kārtām Spānijai, kas jau nodrošinājusi vietu ceturtdaļfinālā, ir 15 punkti, Anglija iekrājusi 12 punktus, Horvātijai ir trīs punkti, bet bez punktiem ir Čehija.
2024./2025. gada sezonā Nāciju līgā uzvarēja Portugāle, kas pēc 2:2 120 spēles minūtēs finālā pēcspēles sitienos ar 5:3 pieveica Spāniju.