Latvijas futbolisti kompensācijas laikā ļauj gavilēt 10 vīru Melnkalnei
Latvijas vīriešu futbola izlase ceturtdien Podgoricā UEFA Nāciju līgas pēc spēka trešās jeb C līgas mačā izšķirošos vārtus ielaida kompensācijas laikā un piedzīvoja neveiksmi.
C līgas otrajā grupā Latvija izbraukumā ar 1:2 (0:0) piekāpās Melnkalnei, kas teju visu otro puslaiku pavadīja mazākumā. Latvijas izlases labā vienīgos vārtus guva Deniss Meļņiks.
Sestajā minūtē mājinieku rindās par pārkāpumu pret Meļņiku dzelteno kartīti nopelnīja Seads Hakšabanovičs.
Spēles sākuma turpinājumā vairākas reizes nācās iesaistīties Latvijas vārtsargam Rihardam Matrevicam, bet 16. minūtē pie vārtu gūšanas iespējas tika arī Latvija, kad pēc Eduarda Dašķeviča piespēles Roberts Uldriķis no pretinieku soda laukuma raidīja bumbu garām vārtu stabam.
Tuvojoties pirmā puslaika vidum, Melnkalnes rindās pie brīdinājuma tika arī Nikola Krstovičs.
Desmit minūtes līdz puslaika beigām Dašķeviču pretuzbrukumā apturēja Melnkalnes kapteinis Stefans Savičs, kurš nopelnīja par pārkāpumu dzelteno kartīti. Dažas minūtes vēlāk latvieši tika pie stūra sitiena, taču to neizdevās veiksmīgi izspēlēt.
Puslaika izskaņā pēc Oskara Vientiesa kļūdas Melnkalnes futbolistiem pret Matrevicu padevās izrāviens, kuru ar bloķētu sitienu apturēja Meļņiks.
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Otrā puslaika ievadā pēc asa pārkāpuma pret Dennisu Cirkinu Melnkalni mazākumā atstāja Savičs, kurš pēc otrās dzeltenās kartītes pameta laukumu. Pēc tiesnesim izrādītajām pretenzijām pie brīdinājuma tika arī Marko Jankovičs.
65. minūtē pirmo dzelteno kartīti Latvijas izlasē par laika vilcināšanu nopelnīja Dmitrijs Zelenkovs.
Piecas minūtes vēlāk laukuma saimniekus vadībā izvirzīja Krstovičs, kurš pēc Jankoviča izpildītā stūra sitiena ar galvu raidīja bumbu Latvijas vārtos.
Aptuveni divas minūtes vēlāk arī Latvija tika pie stūra sitiena, kuru izpildīja Cigaņiks, un soda laukumā pie bumbas tika Meļņiks, kurš ar galvu nogādāja to mājinieku vārtos, panākot neizšķirtu 72. minūtē.
Nedaudz vairāk kā desmit minūtes līdz pamatlaika beigām latvieši labi saspēlējās Melnkalnes soda laukumā, un Uldriķis pēc Cirkina piespēles tika pie bumbas mājinieku vārtu priekšā, taču melnkalniešu vārtsargs notvēra bumbu.
Pamatlaika beigās vēl pie dzeltenās kartītes tika Lūkass Vapne, kurš ar pārkāpumu apturēja Melnkalnes pretuzbrukumu, un Roberts Savaļnieks.
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Pēdējās minūtēs bumbu vairāk pārvaldīja melnkalnieši, un kompensācijas laika sākumā mājiniekiem uzvaru izrāva uz maiņu nākušais Aleksa Marašs. Atlikušajā spēles laikā Latvijas futbolistiem neizdevās atspēlēties.
Latvijas izlase C līgā pēc piecām kārtām ar vienu punktu grupā ieņem ceturto pozīciju. Grupas līdere ar 13 punktiem ir Melnkalne, kas nodrošinājusi pakāpšanos uz B līgu, astoņi punkti ir Kiprai, bet piecus punktus izcīnījusi Armēnija.
Ar Melnkalnes izlasi, kura FIFA rangā atrodas 79. vietā, Latvijas futbolisti (FIFA 143.) tikās oktobra sākumā savā laukumā un zaudēja ar 1:2 (0:1). Tajā spēlē divus vārtus viesiem guva Vasilije Adžičs, bet Latvijas izlases rindās ar pirmajiem vārtiem valstsvienībā izcēlās Markuss Strods.
Otrā grupas spēlē ceturtdien Armēnija savā laukumā ar 1:1 (0:1) cīnījās neizšķirti ar Kipras valstsvienību.
Grupu turnīra pēdējā spēlē Latvijas valstsvienība svētdien "Skonto" stadionā Rīgā uzņems Armēniju.
Nākamais Nāciju līgas turnīrs 2028./2029. gada sezonā notiks citādā formātā - komandas sacentīsies trīs līgās, pa 18 valstsvienībām katrā. A un B līgā komandas tiks ielozētas trijās grupās pa sešām izlasēm, katrai no tām aizvadot kopumā sešas spēles pret pieciem dažādiem pretiniekiem. Savukārt C līgā vienā no grupām būs septiņas komandas, ja UEFA sacensību apritē atgriezīsies 55. dalībvalsts.
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Latvijas izlases kandidātu saraksts:
vārtsargi - Rihards Matrevics (RFS), Nils Toms Puriņš ("Auda"), Frenks Dāvids Orols ("Riga");
aizsargi - Roberts Savaļnieks (RFS), Andrejs Cigaņiks ("Luzern", Šveice), Raivis Andris Jurkovskis ("Riga"), Antonijs Černomordijs ("Riga"), Daniels Balodis ("Auda"), Deniss Meļņiks ("Falkirk", Skotija), Maksims Toņiševs ("Riga"), Oskars Vientiess ("Telpice", Čehija), Denniss Cirkins (QPR, Anglija);
pussargi - Eduards Emsis ("Super Nova"), Eduards Dašķevičs ("Auda"), Dmitrijs Zelenkovs (RFS), Lūkass Vapne ("Sogndal", Norvēģija), Kristaps Grabovskis ("Dila", Gruzija), Danila Patijčuks ("Liepāja"), Markuss Strods ("Bohemian", Īrija), Kristers Čudars ("Ogre United"), Ivans Patrikejevs ("Super Nova");
uzbrucēji - Jānis Ikaunieks (RFS), Vladislavs Gutkovskis (Gdiņas "Arka", Polija), Roberts Uldriķis ("Heerenveen", Nīderlande), Alberts Aleksanjans ("Norrkoping", Zviedrija).
Melnkalnes izlases kandidātu saraksts:
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vārtsargi - Danijels Petkovičs ("Liepāja"), Igors Nikičs (Pitešti "Arges", Rumānija), Balša Popovičs (Pirejas "Olympiacos", Grieķija);
aizsargi - Stefans Savičs ("Trabzonspor", Turcija), Adams Marušičs (Romas "Lazio", Itālija), Marko Vešovičs (Zagrebas "Lokomotiva", Horvātija), Igors Vujačičs (Kazaņas "Rubin", Krievija), Risto Radunovičs (Bukarestes FCSB, Rumānija), Slobodans Rubežičs (Kelces "Korona", Polija), Milans Roganovičs ("Gent", Beļģija), Ogņens Gaševičs (Sofijas CSKA 1948, Bulgārija), Andrejs Džuričs ("Malmo", Zviedrija), Bodins Tomaševičs ("Mantova", Itālija);
pussargi - Marko Jankovičs (Agdamas "Qarabag", Azerbaidžāna), Seads Hakšabanovičs ("Malmo", Zviedrija), Stefans Lončars (Toljati "Akron", Krievija), Milošs Brnovičs (Tulas "Arsenal", Krievija), Milans Vukotičs (Belgradas "Partizan", Serbija), Andrija Bulatovičs ("Lens", Francija), Vasilije Adžičs ("Sassuolo", Itālija);
uzbrucēji - Stevans Jovetičs (Limasolas AEL, Kipra), Milutins Osmajičs ("Genoa", Itālija), Nikola Krstovičs (Bergāmo "Atalanta", Itālija), Viktors Džukanovičs (Ģēras ETO, Ungārija), Aleksa Latkovičs ("Varaždin", Horvātija), Dušans Vukovičs (Zagrebas "Lokomotiva", Horvātija), Aleksa Marašs ("Košice", Slovākija).