Bertāns nespēlē, "Dubai" cieš graujošu sakāvi Eirolīgas mačā
"Dubai" bez Latvijas basketbolista Dāvja Bertāna sastāvā ceturtdien Eirolīgas 11. kārtas mačā piedzīvoja sagrāvi. "Dubai" viesos ar 72:101 (18:25, 25:32, 13:31, 16:13) zaudēja Pirejas "Olympiacos" vienībai.
Dubaijas komandā rezultatīvākais ar 20 gūtajiem punktiem bija Dveins Beikons, kurš arī izprovocēja astoņus pretiniekus sodus, kamēr Mfiondu Kabengele iekrāja 12 punktus un sešas atlēkušās bumbas.
Mājinieku uzvaru ar 28 punktiem sekmēja Evans Furnjā, Saša Vezenkovs noslēdza maču ar 20 punktiem, bet vēl 12 un 11 punktus pievienoja Korijs Džozefs un Mbaje Ndiaje.
"Olympiacos" ar astoņām uzvarām un trīs neveiksmēm turnīra tabulā atrodas otrajā vietā, kamēr "Dubai" ar bilanci 7-4 ierindojas septītajā pozīcijā. Rodiona Kuruca un Rolanda Šmita pārstāvētā Vitorijas "Baskonia" ar vienu uzvaru desmit cīņās ir pēdējā 20 komandu konkurencē.
Eirolīgā katra no 20 komandām aizvada 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūst ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā.
Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs notiks maija beigās.
Iepriekšējā sezonā, finālčetrinieka turnīram notiekot Atēnās, par čempioni kļuva Pirejas "Olympiacos", kas finālā ar 92:85 pārspēja Madrides "Real".