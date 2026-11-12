"Tenerife" uzbrucēju sadursmē nonāvējušais vārtsargs nav pārliecināts, vai turpinās spēlēt futbolu
Spānijas otrās līgas kluba “FC Andorra” vārtsargs Hesuss Ovono, kurš 2. novembrī spēles sadursmes laikā izraisīja “Tenerife” uzbrucēja Hesusa de Migela nāvējošu traumu, vēl nav izlēmis, vai turpinās futbolista karjeru.
Viņa kluba galvenais treneris Karless Manso paziņojis, ka 25 gadus vecais vārtsargs pašlaik pavada laiku kopā ar ģimeni un viņam ir pilnīga brīvība pieņemt jebkādu lēmumu par iespējamo atgriešanos futbolā. “Mūsu uzdevums ir viņu visos iespējamos veidos atbalstīt un būt viņam blakus,” paziņoja Manso. “Mēs dosim viņam laiku un iespēju pašam brīvi izlemt, vai viņš vēlas atgriezties futbolā, kad to darīt vai arī neatgriezties vispār. Viņš pieņems šo lēmumu tad, kad pats uzskatīs to par pareizu un jutīsies tam patiesi gatavs,” BBC citē trenera paziņojumu.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Tenerifes “Estadio Heliodoro Rodríguez López” stadionā 2. novembrī notika traģēdija, kad spēles laikā mājinieku zvaigzne, 30 gadus vecais de Migels guva smagu traumu sadursmē ar Ovono. Incidents notika kompensācijas laika septītajā minūtē, kad Ovono izskrēja uz centra apli, lai izsistu tālu piespēlētu bumbu, un saskrējās ar de Migelu. Uzbrucējs saļima, bet Ovono tika noraidīts no laukuma. Kad kļuva skaidrs, ka cietušā stāvoklis ir kritisks, spēle tika pārtraukta un to vairs neturpināja. Vietējie mediji vēstīja, ka ceļā uz slimnīcu de Migelam apstājās sirds, taču mediķiem izdevās viņu atdzīvināt, bet pirmdienas vakarā klubs raksturoja viņa stāvokli kā “nopietnu, bet stabilu”. Diemžēl nākamajā dienā viņa stāvoklis pasliktinājās un no gūtajām traumām spēlētājs nomira. Kā nāves cēlonis tiek minēta galvas trauma.
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Nākamajā dienā pēc de Migela nāves Ekvatoriālās Gvinejas izlases vārtsarga Ovono pārstāvētais klubs viņa vārdā izplatīja paziņojumu, paskaidrojot, ka viņš “vēlas personīgi pateikt dažus vārdus”. “Šīs ir manas dzīves grūtākās dienas,” paziņoja Ovono. “Man ir grūti atrast vārdus, un ir ārkārtīgi smagi aptvert notikušo. Es izjūtu milzīgas sāpes par Hesusa zaudējumu. Es domāju par viņu, viņa ģimeni un visiem, kuri viņu mīlēja.” Viņš paziņoja, ka “ar visdziļāko cieņu” uztvers visu, kas turpmāk notiks, “taču šobrīd, godīgi sakot, es nespēju domāt ne par ko citu kā vien par Hesusu un sāpēm, ko mēs visi piedzīvojam. Dusi mierā, Hesus.”
Pirms tam Ovono komandas biedrs Lautaro Spatss aizstāvēja vārtsargu, uzsverot, ka viņš “nekad nevienam apzināti nenodarītu pāri” un de Migela nāve viņu ir “dziļi satriekusi”. Sociālajos tīklos publicētajā ierakstā centra aizsargs Spatss norādīja, ka Ovono ir pilnībā sagrauts, vēsta BBC. “Tie, kuri viņu pazīst, zina, kāds viņš ir cilvēks, cik ļoti viņš šobrīd cieš un ka viņš nekad nevienam apzināti nenodarītu pāri.”
Traģiski dzīvību zaudējušo de Migelu pēdējā gaitā izvadīja viņa dzimtajā Navahermosā, Toledo provincē.
Spānijas policija sākusi izmeklēšanu par iespējamu nonāvēšanu aiz neuzmanības, bet Ovono draud ilgstoša diskvalifikācija. Viņš Ekvatoriālās Gvinejas izlasē aizvadījis 47 spēles, taču pēdējā laikā izlasi nav pārstāvējis.
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30 gadus vecais de Migels ātri bija kļuvis par līdzjutēju iemīļotu spēlētāju. Dažādās Spānijas zemāko līgu komandās de Migels bija spēlējis jau kopš 2015. gada, bet Tenerifes klubam futbolists pievienojās iepriekšējā sezonā un ar 11 vārtiem palīdzēja “Tenerife” iekļūt Spānijas futbola otrajā līgā.