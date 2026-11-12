Latvijas florbolistes samet Francijai pilnus vārtus pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrā
Latvijas sieviešu florbola izlase ceturtdien Rīgā pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrā tika pie otrās uzvaras. Latvijas izlase otrajā cīņā ar 22:3 (12:0, 7:2, 3:1) pārspēja Francijas valstsvienību.
Simona Grāpēna izcēlās ar sešiem vārtiem un divām rezultatīvām piespēlēm, Jūlija Rozīte guva četrus vārtus un rezultatīvi piespēlēja, Emīlija Salaciete noslēdza maču ar septiņiem (2+5) punktiem, Luīze Raseiceva iekrāja sešus (2+4) punktus, bet vēl trīs reizes pretinieču vārtsardzi pārspēja Annija Dārta Dankfelde, kura arī tika pie rezultatīvas piespēles.
Francijas labā divus vārtus guva Mali Kolikio.
Otrā D grupas cīņā ceturtdien Dānija ar 9:0 apspēlēja Lielbritāniju.
Jau ziņots, ka pirmajā spēlē Latvijas florbolistes ar 7:1 pārspēja Lielbritānijas izlasi.
Latvietes D grupas noslēdzošajā spēlē Komandu sporta spēļu hallē Rīgā piektdien, plkst. 19, tiksies ar Dāniju, kas arī līdz šim turnīrā tikusi pie diviem panākumiem.
C grupā ceturtdien Norvēģija ar 18:1 apspēlēja Beļģiju, bet Zviedrija ar 32:0 sagrāva Nīderlandi.
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Finālturnīram, kas nākamā gada nogalē notiks Somijas pilsētā Turku, kvalificēsies abu grupu uzvarētājas un komandas, kuras svinēs uzvaras pēdējās dienas dueļos starp abu grupu otro un trešo vietu ieguvējām.
Latvijas sieviešu izlases galvenais treneris Remārs Vikānis sastāvā ir iekļāvis divas vārtsardzes un 18 laukuma spēlētājas. 12 florbolistes pārstāv Latvijas čempionāta virslīgas komandas, bet astoņas ikdienā spēlē ārzemju klubos Somijā, Šveicē un Vācijā.
No sastāvā iekļautajām spēlētājām 17 jau ir pārstāvējušas pieaugušo izlasi iepriekšējos pasaules čempionāta ciklos, bet Sanija Ramona Ābeltiņa, Evelīna Barka un Dārta Malkava debitē šāda līmeņa turnīrā.
Latvijas sieviešu florbola izlases sastāvs:
vārtsardzes - Estere Elbrete ("Riders", Šveice), Allana Kolosova (NND/RJTC);
laukuma spēlētājas - Anna Ankudinova ("Bremgarten", Šveice), Aurēlija Zariņa (Pirkalas "Pirkat", Somija), Sanija Ramona Ābeltiņa, Simona Grāpēna, Emīlija Salaciete (visas - Kocēnu "Rubene"), Evelīna Barka, Annija Dārta Dankfelde, Olīvija Jarohoviča, Dārta Malkava (visas - Cēsu "Lekrings"), Dārta Derupa, Elīna Dīce, Klinta Mārtiņjēkaba, Luīze Raseiceva (visas - NND/RJTC), Evelīna Garbare ("Skorpion Emmental Zollbruck", Šveice), Patrīcija Kubuliņa (Hamburgas ETV, Vācija), Kate Meldere ("Riders", Šveice), Jūlija Rozīte, Madlēna Rozīte (abas - "Chur", Šveice).