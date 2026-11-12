Edgars Sūrītis diemžēl netiek Pasaules Jaunatnes olimpisko spēļu breika deju ceturtdaļfinālā
Foto: LETA/LOK
Latvijas sportists Edgars Sūrītis breika deju sacensībās Pasaules Jaunatnes Olimpiskajās spēlēs 2026 Dakārā Senegālā.
Citi sporta veidi

Edgars Sūrītis diemžēl netiek Pasaules Jaunatnes olimpisko spēļu breika deju ceturtdaļfinālā

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Latvijas sportists Edgars Sūrītis ceturtdien Senegālā Pasaules Jaunatnes olimpiskajās spēlēs neiekļuva ceturtdaļfinālā breika dejās.

Edgars Sūrītis diemžēl netiek Pasaules Jaunatnes o...

Daugavpilietis Sūrītis C grupā ar 0-2 zaudēja Taivānas sportistam, cīnījās 1-1 ar Itālijas un Honkongas sportistiem un ar diviem punktiem un 18 tiesnešu balsīm ieņēma trešo vietu.

Pārējo grupu trešās vietas ieņēmušie sportisti sasniedza labākus rezultātus, un Sūrītis ceturtdaļfinālā neiekļuva.

Jauns.lv jau vēstīja, ka priekšsacīkstēs Sūrītis ar 73,9 punktiem ieņēma ceturto vietu 12 sportistu konkurencē. Pēc priekšsacīkstēm sportisti tika sadalīti trīs grupās, kur aizvadīja apļa turnīru. Katras grupas divi labākie sportisti un divi labākie trešo vietu ieguvēji iekļuva ceturtdaļfinālā.

Latviju spēlēs pārstāv 18 sportisti 12 sporta veidos un disciplīnās.

Ceturtās Pasaules Jaunatnes vasaras olimpiskās spēles Senegālas galvaspilsētā Dakarā beigsies piektdien. Šajā sporta forumā agresorvalstīm Krievijai un Baltkrievijai ir ļauts startēt zem saviem karogiem.

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