Sandis Vilmanis atgriezīsies laukumā pēc rupekļa Vilsona grūdiena apmalē, kas varēja beigties ļoti slikti
Sandis Vilmanis pameta laukumu pēc "Capitals" spēlētāja Toma Vilsona rupja grūdiena apmalē (foto: Scanpix / AP)
Hokejs

Sandis Vilmanis atgriezīsies laukumā pēc rupekļa Vilsona grūdiena apmalē, kas varēja beigties ļoti slikti

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Latvijas uzbrucējs Sandis Vilmanis pēc divu spēļu izlaišanas ceturtdien atgriezīsies Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandas Floridas "Panthers" rindās.

Sandis Vilmanis atgriezīsies laukumā pēc rupekļa V...

"Panthers" ceturtdien savā laukumā uzņems Detroitas "Red Wings". Pēc Latvijas laika spēle sāksies naktī uz piektdienu plkst. 2.30.

Vilmaņa un aizsarga Uvja Jāņa Balinska pārstāvētā Floridas "Panthers" sestdien Vašingtonā ar 3:4 zaudēja vietējai "Capitals" komandai. Spēles sākumā pēc Toma Vilsona grūdiena apmalē Vilmanis pameta laukumu un tajā neatgriezās. Vilsons saņēma 5+10 minūšu sodu un tika noraidīts līdz spēles beigām. Nekādu papildu sodu viņš nesaņēma.

Latvijas uzbrucējs pēc attiecīgās epizodes izlaida divas nākamās cīņas, bet pirms spēles ar "Red Wings" floridiešu galvenais treneris Pols Morīss atklāja, ka Vilmanis būs atpakaļ ierindā.

"Panthers" ar 22 punktiem 19 spēlēs Austrumu konferences turnīra tabulā atrodas astotajā pozīcijā.

Tēmas

Floridas "Panthers"Detroitas "Red Wings"NHLSandis VilmanisUvis Jānis BalinskisVašingtonas "Capitals"

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