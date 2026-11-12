Sandis Vilmanis atgriezīsies laukumā pēc rupekļa Vilsona grūdiena apmalē, kas varēja beigties ļoti slikti
Latvijas uzbrucējs Sandis Vilmanis pēc divu spēļu izlaišanas ceturtdien atgriezīsies Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandas Floridas "Panthers" rindās.
"Panthers" ceturtdien savā laukumā uzņems Detroitas "Red Wings". Pēc Latvijas laika spēle sāksies naktī uz piektdienu plkst. 2.30.
Vilmaņa un aizsarga Uvja Jāņa Balinska pārstāvētā Floridas "Panthers" sestdien Vašingtonā ar 3:4 zaudēja vietējai "Capitals" komandai. Spēles sākumā pēc Toma Vilsona grūdiena apmalē Vilmanis pameta laukumu un tajā neatgriezās. Vilsons saņēma 5+10 minūšu sodu un tika noraidīts līdz spēles beigām. Nekādu papildu sodu viņš nesaņēma.
Tom Wilson will not face any supplemental discipline for this hit on Sandis Vilmanis, per @FriedgeHNIC. https://t.co/Exb0nUI1Lx— Sportsnet (@Sportsnet) November 8, 2026
Latvijas uzbrucējs pēc attiecīgās epizodes izlaida divas nākamās cīņas, bet pirms spēles ar "Red Wings" floridiešu galvenais treneris Pols Morīss atklāja, ka Vilmanis būs atpakaļ ierindā.
"Panthers" ar 22 punktiem 19 spēlēs Austrumu konferences turnīra tabulā atrodas astotajā pozīcijā.