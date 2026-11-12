Edgars Sūrītis (ekrānuzņēmums no "Instagram")
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Šodien 18:42
Daugavpilietis Edgars Sūrītis ceturtais labākais Pasaules Jaunatnes olimpisko spēļu breika deju priekšsacīkstēs
Latvijas sportists Edgars Sūrītis ceturtdien Senegālā Pasaules Jaunatnes olimpiskajās spēlēs sasniedza ceturto labāko rezultātu breika deju priekšsacīkstēs.
Priekšsacīkstēs Sūrītis ar 73,9 punktiem ieņēma ceturto vietu 12 sportistu konkurencē.
Ķīnas, Polijas un Taivānas sportisti ar attiecīgi 81,4, 76,8 un 76,6 punktiem ieņēma pirmās trīs vietas.
Pēc priekšsacīkstēm sportisti tika sadalīti trīs grupās, kur aizvadīs apļa turnīru. Katras grupas divi labākie sportisti un divi labākie trešo vietu ieguvēji iekļūs ceturtdaļfinālā.
Latviju spēlēs pārstāv 18 sportisti 12 sporta veidos un disciplīnās. Ceturtās Pasaules Jaunatnes vasaras olimpiskās spēles Senegālas galvaspilsētā Dakarā beigsies piektdien. Šajā sporta forumā agresorvalstīm Krievijai un Baltkrievijai ir ļauts startēt zem saviem karogiem.