Somija parāda durvis Krievijas sportistiem
Somija neizsniegs vīzas Krievijas sportistiem, ceturtdien pavēstīja valdība, norādot, ka viņiem Somijā nav ko darīt, kamēr Ukrainā turpinās karš.
Valdība pieņēma lēmumu, ar ko pastiprina ierobežojumus attiecībā uz Krievijas pilsoņu iebraukšanu, kas piesakās uz īstermiņa darba vīzām, arī profesionālā sporta nolūkos.
"Kamēr turpinās Krievijas agresijas karš, krievu sportistiem nav ko darīt Somijā. Viņu iebraukšana valstī apdraudētu Somijas starptautiskās attiecības," norādīja ārlietu ministre Elīna Valtonena.
Jaunie noteikumi stāsies spēkā 16. novembrī. Valdības lēmuma pieņemšana tika pasteidzināta pēc tam, kad Starptautiskās Sporta šķīrējtiesas (CAS) spriedums pavēra ceļu tam, lai Krievijas vīriešu un sieviešu hokeja izlases atgrieztos nākamā gada pasaules čempionātos.
"Krievija izmanto sportu kā propagandas līdzekli un cenšas ar sporta palīdzību veicināt savas nelikumīgās agresijas kara mērķus," norādīja Ārlietu ministrija. "Krievijas pilsoņiem ar Šengenas vīzu būs atļauts strādāt tikai tādās jomās, kas ir būtiskas Somijas nacionālajām interesēm."
Kopš Krievijas 2022. gada iebrukuma Ukrainā vairākas starptautiskās sporta organizācijas aizliegušas Krievijas sportistiem piedalīties sacensībās, taču dažas sākušas atvieglot ierobežojumus.
Somija jau ir ieviesusi ierobežojumus Krievijas pilsoņu iebraukšanai, piemēram, 2022. gadā aizliedzot Krievijas pilsoņiem veikt ceļojumus, kas nav būtiski svarīgi.