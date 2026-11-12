Kalnu slēpošanas zvaigzne Lindsija Vona pārcietusi devīto operāciju
Titulētajai ASV kalnu slēpotājai Lindsijai Vonai veikta jau devītā operācija pēc smagā kritiena šī gada olimpiskajās spēlēs.
Sportiste platformā "Instagram" trešdien informēja, ka operācija noritējusi veiksmīgi un viņai no kājas izņemtas plāksnes un skrūves.
Videoierakstā, kas tika publicēts pirms operācijas, Vona skaidroja, ka metāla konstrukciju izņemšana ļaus ķirurgiem būtībā izveidot viņai jaunu priekšējo krustenisko saiti. Kopš sākotnējā saišu plīsuma viņai tās vairs nebija. Savainojumu viņa guva treniņā vēl pirms kritiena Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajās spēlēs.
2010. gada olimpiskā čempione nobraucienā Vona 2024./2025. gada sezonā atgriezās profesionālajā sportā pēc sešu gadu pauzes, lai mēģinātu izcīnīt vēl vienu olimpisko medaļu. Itālijā viņa ieradās kā Pasaules kausa līdere nobrauciena disciplīnā.
Titulētā 41 gadu vecā sportiste 8. februārī startēja olimpisko spēļu nobrauciena disciplīnā, neskatoties uz deviņas dienas iepriekš gūtu kreisā ceļgala krustenisko saišu plīsumu. Vona smago kritienu piedzīvoja jau 13 sekundes pēc starta.
Sportiste nedēļu pavadīja slimnīcā Trevīzo, kur viņai veica četras operācijas saistībā ar sarežģītiem kreisās kājas stilba kaula lūzumiem. Sportiste vēlāk atgriezās ASV un atklāja, ka ārstiem izdevies glābt viņas kāju no amputācijas.
Vona, kura Pasaules kausā ir izcīnījusi 84 uzvaras, karjeras laikā olimpiskajās spēlēs tikusi zelta un bronzas godalgas nobraucienā, kā arī bronzas supergigantā.