Atkal krīze Mančestrā. "United" atlaiž kluba leģendu un tuvojas Početino apstiprināšanai
Anglijas futbola klubs Mančestras "United" pēc visu laiku sliktākā sezonas sākuma premjerlīgā ceturtdien atlaida galveno treneri Maiklu Kariku.
Bijušais "United" pussargs Kariks pagājušajā sezonā palīdzēja izcīnīt trešo vietu premjerlīgā, taču šosezon 10 spēlēs ir izcīnīti tikai astoņi punkti, un komanda atrodas izkrišanas no līgas zonā, ieņemot 18. vietu 20 komandu vidū.
We can confirm Michael Carrick has departed his role as men’s first-team head coach.— Manchester United (@ManUtd) November 12, 2026
"Klubs var apstiprināt, ka Kariks ir atstājis vīriešu pirmās komandas galvenā trenera amatu," norādīts "United" paziņojumā. "Pēc neveiksmīga sezonas sākuma klubs ir nonācis pie ārkārtīgi smaga lēmuma, ka ir nepieciešamas pārmaiņas, lai sasniegtu mūsu izvirzītos mērķus," bilsts paziņojumā.
Pēdējā spēlē Karika vadībā "United" svētdien spēlēja 4:4 ar Birmingemas "Aston Villa". Pēc spēles treneris uzsvēra, ka negrasās atkāpties un, kā ierasts, gatavojas gaidāmajam izlašu pārtraukumam. Tomēr "United" vadība nolēma rīkoties, cerot uz spēles uzlabojumiem sezonas gaitā. Līdz šim visos turnīros kopā šosezon ir izcīnītas vien trīs uzvaras. Jau ziņots, ka iespējamais amata kandidāts Karika vietā ir argentīniešu speciālists Maurisio Početino, ar kuru sarunas ir noslēguma fāzē. Lai piesaistītu Početino, "United" būs jāšķiras no desmit miljoniem, jo tā ir izejas maksa no līguma ar ASV izlasi.
Bijušo Totenhemas "Hotspur", Londonas "Chelsea" un Parīzes "Saint-Germain" treneri Početino gaida smags darbs klubā, kas tā arī nav spējis atgūties pēc Aleksa Fergusona aiziešanas no komandas galvenā trenera posteņa pirms 13 gadiem. Nākamo spēli "United" 22. novembrī izbraukumā aizvadīs ar "Liverpool", kas šobrīd ar 18 punktiem ir ceturtā.