Latvijas tenisa leģenda Ernests Gulbis sācis trenēt krievu tenisistu, kurš mainījis pilsonību
Latvijas tenisa leģenda Ernests Gulbis sācis trenēt Kazahstānas tenisistu Aleksandru Ševčenko. Krievijā dzimušais sportists 2024. gadā mainīja valsts pārstāvniecību.
Bijušais ATP ranga top10 spēlētājs Gulbis bija redzams tribīnēs Stokholmā notiekošā "ATP 250" sērijas turnīra ietvaros. Kā viņš norādījis tenisa apskatniekam Benam Rotenebergam, tad latvietis jau plānojot doties kopā ar Ševčenko uz nākamā gada pirmajā pusē gaidāmajiem turnīriem.
Former ATP top-10er Ernests Gulbis has begun coaching Alexander Shevchenko, as seen today in Stockholm. I chatted a bit with Gulbis today: he’s already planning on traveling with Shevchenko for some of the early part of next season as well.— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) November 11, 2026
Kopš deviņu gadu vecuma Ševčenko tenisu skolojās Vīnē, vēlāk strādājot pie Ernesta Gulbja bijušā trenera Gintera Bresnika. Latvieša un Bresnika sadarbība ilga no 2012. līdz 2016. gadam un vēlāk no 2018. līdz 2021. gadam. Kazahstānas tenisists Ševčenko karjerā vēl nav izcīnījis kādu ATP raudzes titulu, un visos "Grand Slam" izstājies pirmajā vai otrajā kārtā. Viņa augstākā vieta ATP rangā bijusi 45. pozīcija 2024. gada 19. februārī. Pašlaik Ševčenko ieņem 107. vietu.
Jāmin, ka Krievijā dzimušais Ševčenko 2024. gadā mainīja pilsonību un kļuva par Kazahstānas pārstāvi. "Man nebija nekādu grūtību mainīt pilsonību," pēc sava lēmuma teica Ševčenko. "Mana māte ir no Kazahstānas. Manu ideju ļoti labi uzņēma Kazahstānas Tenisa federācijā. Man šķiet, ka tas ir labākais lēmums manai tenisista karjerai. Šī izvēle palīdz man katru dienu un, godīgi sakot, tas bija viegls lēmums." Ševčenko atklāja, ka vēlas aizsniegties līdz ranga top20.
Ševčenko gan nebija pirmais no krievu tenisistiem, kas pārgāja spēlēt kā Kazahstānas pārstāvis. Pirms tam par līdzīgiem lēmumiem izšķīrās Aleksandrs Bubļiks, Jeļena Ribakina un Jūlija Putinceva.
Ernests Gulbis 2014. gadā sasniedza savu augstāko vietu ATP rangā - desmito. Karjerā viņš izcīnīja sešus ATP titulus, bet no "Grand Slam" turnīriem visaugstāk aizspēlējās "French Open", 2014. gadā sasniedzot pusfinālu. Karjeru noslēdza 2024. gadā, pēc kā uz laiku kļuva par Latvijas Tenisa federācijas prezidentu, bet pēc amata pamešanas pievērsās savas tenisa akadēmijas izveidei.