Ernests Erbs kļūst par pasaules čempionu šaušanā ar lielkalibra pistoli
Latvijas sportists Ernests Erbs ceturtdien Katarā triumfēja pasaules čempionātā šaušanā ar lielkalibra pistoli 25 metru distancē.
Erbs jau pirmajā disciplīnā - šaušanā uz precizitāti - trešdien sasniedza labāko rezultātu 293 punktus, bet šodien ātršaušanā pievienoja 295 punktus un izcīnīja zelta medaļu ar 588 punktiem summā.
Lauris Strautmanis, kurš pēc pirmās disciplīnas ar 292 punktiem bija trešais, pēc ātršaušanas ar summā sakrātiem 570 punktiem noslīdēja uz 20. vietu, bet Emīls Vasermanis ar 560 punktiem ierindojās 28. pozīcijā 31 sportista konkurencē.
Komandu sacensībās latviešiem neizdevās nosargāt pēc pirmās disciplīnas iegūto pirmo vietu un summā ar 1718 punktiem nācās samierināties ar piekto vietu sešu komandu vidū.
Jau ziņots, ka svētdien Erbs, Strautmanis un Vasermanis izcīnīja pasaules čempionāta zeltu ātršaušanā ar mazkalibra pistoli pa mērķi ar melno apli 25 metru distancē. Pasaules čempionāts Dohā norisināsies līdz sestdienai