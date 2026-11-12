Goldensteitas "Warriors" pārtrūkst uzvaru sērija un tiek pazaudēts līderis Stefens Karijs
Hjūstonas "Rockets" vienība trešdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēlē pieveica Goldensteitas "Warriors", pārtraucot pretinieku astoņu uzvaru sēriju.
"Rockets" savā laukumā uzvarēja ar 115:108 (35:20, 21:31, 29:28, 30:29). Viesiem mača lielāko daļu nevarēja palīdzēt līderis Stefens Karijs, kurš pirmajā ceturtdaļā atstāja laukumu. Viņš vienā no epizodēm savainoja gūžu. "Warriors" galvenais treneris Stīvs Kers, tad klubā valda satraukums par Karija veselības stāvokli un pieejamību tuvākajā laikā.
Stephen Curry headed to the locker room with an apparent right hip injury. https://t.co/1zVrNz00bH— ESPN (@espn) November 12, 2026
Steph Curry left the arena in the second half for an MRI, per Kerr. Curry told him it was a tweak in abdomen/side and something he hadn’t felt before. Said there was a high level of concern until they get test results back. https://t.co/SYwin7wY1R— Anthony Slater (@anthonyVslater) November 12, 2026
Mājinieku uzvaru ar 20 punktiem sekmēja Kevins Durents, bet pa 19 punktiem guva Eimens Tompsons un Alperins Šenguns, kura rēķinā arī 13 izcīnītas atlēkušās bumbas. "Warriors" rindās 25 punktus guva Jaksels Landeborgs, bet 19 punktus pievienoja Brendins Podžemskis. Karijs piecās ar pusi minūtēs realizēja vienu tālmetienu, maču noslēdzot ar trim punktiem.
"Warriors" ar bilanci 8-4 ieņem sesto vietu Rietumu konferencē, bet "Rockets" ar deviņām uzvarām 12 spēlēs pakāpās uz trešo pozīciju.
Citā mačā desmito uzvaru pēc kārtas svinēja Sanantonio "Spurs", kas viesos ar 124:119 (29:41, 27:29, 34:19, 34:30) pieveica Čikāgas "Bulls" basketbolistus. Mača gaitā "Spurs" atspēlēja 22 punktu deficītu, sagādājot mājiniekiem astoto zaudējumu pēc kārtas.
WEMBY LEADS SPURS TO 10 STRAIGHT WINS. 👽 32 PTS (17 in 2H) 👽 9 REB 👽 5 BLK 👽 2 STL The Spurs are the second team ever to win 10+ straight immediately after an 0-2 start, joining the 2017-18 Celtics who went from 0-2 to 16-2! https://t.co/ivWcUBHm2V— NBA (@NBA) November 12, 2026
Uzvarētāju rindās Viktors Vembanjama guva 32 punktus, izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas un bloķēja piecus metienus, bet ar 18 punktiem un desmit rezultatīvām piespēlēm izcēlās Dilans Hārpers. "Bulls" sastāvā 23 punktus guva Džeilens Smits, bet Keilebs Vilsons, kurš rokas savainojuma dēļ spēli pabeidza trešajā ceturtdaļā, sakrāja 15 punktus.
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"Spurs" ar desmit uzvarām un diviem zaudējumiem Rietumu konferencē ieņem otro vietu, bet "Bulls" ar vienu panākumu desmit mačos ir 14. pozīcijā Austrumos.
LUKA MAGIC LEADS LAKERS TO 7TH WIN IN A ROW! ✨ 32 PTS ✨ 5 REB ✨ 5 AST ✨ 5 3PM Nine straight games of 30+ PTS, 5+ REB, and 5+ AST for @lukadoncic... one away from the longest streak of its kind in NBA history! https://t.co/pWAX1yfKyY— NBA (@NBA) November 12, 2026
Uzvaru sēriju līdz septiņiem mačiem trešdien pagarināja Rietumu konferences līdervienība Losandželosas "Lakers", kas viesos ar 123:112 (30:28, 31:22, 33:23, 29:39) apspēlēja Milvoki "Bucks". Luka Dončičs uzvarātāju rindās izcēlās ar 32 punktiem, 23 punktus guva Sandro Mamukelašvili, bet 18 - Ostins Rīvzs.
"Bucks" no astotā zaudējuma pēc kārtas neglāba Tailera Hiro atgriešanās laukumā, kurš pēc vienas spēles izlaišanas izcēlās ar 27 punktiem. Vēl 25 punktus mājiniekiem guva Haime Hakess jaunākais. "Lakers" ar bilanci 11-2 joprojām ir pirmie Rietumu konferencē, bet "Bucks" ar vienu uzvaru 12 mačos ir pēdējie Austrumos.
Uzvaru viesos trešdien svinēja arī Austrumu konferences līdere Bostonas "Celtics", kas atspēlēja 22 punktu deficītu un ar 98:93 (29:38, 25:23, 21:19, 23:13) pieveica Toronto "Raptors". "Celtics" piekto uzvaru pēc kārtas ar 24 punktiem sekmēja Džeisons Teitams, bet 19 punktus guva Deriks Vaits. Mājinieku rindās rezultatīvākais ar 17 punktiem bija Dža'Kobe Volters, bet 13 punktus guva Allens Greivss.
"Celtics" ar desmit uzvarām 12 spēlēs saglabā pirmo vietu Austrumu konferencē, kamēr "Raptors" kontā ir piecas uzvaras 11 mačos un septītā pozīcija.
Savukārt zaudējumu pēc četru uzvaru sērijas trešdien piedzīvoja pagājušās sezonas čempionvienība Ņujorkas "Knicks", kas savā laukumā ar 107:115 (23:33, 30:26, 23:23, 31:33) piekāpās Klīvlendas "Cavaliers". Uzvarētāju rindās lielisku sniegumu demonstrēja veterāns Džeimss Hārdens, kurš guva 32 punktus, bet 23 punktus pievienoja Donovans Mičels. "Knicks" sastāvā Džeilens Bransons sakraja 27 punktus, bet Karls-Entonijs Taunss tika pie 21 punkta, 11 atlēkušajām bumbām un astoņām rezultatīvām piespēlēm.
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"Knicks" ar sešām uzvarām 11 spēlēs Austrumu konferencē ieņem piekto vietu, bet "Cavaliers" ar bilanci 6-6 ir vienu pozīciju zemāk.