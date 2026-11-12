Futbolista karjeru noslēdz kādreizējais Latvijas izlases uzbrucējs Artūrs Karašausks
Par profesionālā sportista karjeras beigām trešdien pavēstīja bijušais Latvijas futbola izlases uzbrucējs Artūrs Karašausks.
"Ir pienācis laiks atvadīties no profesionāla futbolista karjeras. Tas ir skumji, bet, atskatoties atpakaļ, varu smaidīt un būt pateicīgs," savā "Instagram" vietnē ierakstīja 34 gadus vecais futbolists. "Paldies tev, futbol, par mācībām, disciplīnu, draudzībām un izaicinājumiem."
Rīgas "Skonto" audzēknis Karašausks profesionālo karjeru sāka "Olimps"/RFS rindās, kuras sastāvā virslīgā debitēja 2009. gadā 17 gadu vecumā. Karjeras turpinājumā viņš sešas sezonas spēlēja "Skonto", bet no pašmāju klubiem pārstāvēja arī "Gulbeni", "Liepāju", RFS un "Riga", savukārt ārzemēs spēlēja Krievijā, Ukrainā, Šveicē, Kazahstānā, Kiprā un Kambodžā, kur viņa pēdējais klubs pagājušajā gadā bija "Visakha".
Latvijas izlasē Karašausks debitēja 18 gadu vecumā un no 2010. līdz 2019. gadam valstsvienībā aizvadīja 25 spēles un guva vienus vārtus.