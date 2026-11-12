VIDEO: divu nesamierināmu MMA kaukāziešu nometņu konfliktā viesnīcas vestibilā šķīst asinis
Pirms Abū Dabī gaidāmā "Real American Freestyle" cīņu šova viesnīcas lobijā sakāvušies konfliktā esošie Merabs Dvališvili un Usmans Nurmagomedovs.
Esošajos video redzams, ka viesnīcas lobijā Gruzijas cīkstonis Dvališvili sniedz interviju cīņu šova organizatoriem. Viņam no muguras pienāca Nurmagomedovs (viņš ir PFL organizācijas čempions vieglajā svarā), kurš uzsāka kautiņu ar iesišanu Dvališvili pa seju. Otrs mēģināja atbildēt, taču pirmajam līdzi bija atbalsta grupa, kas turpināja iesākto, kamēr bijušajam UFC līdz 61,2 kilogramu kategorijas čempionam blakus atradās tikai viens draugs.
🚨 Full footage of the scuffle between Usman Nurmagomedov and Merab Dvalishvili https://t.co/SGJzkQdFif— Red Corner MMA (@RedCorner_MMA) November 11, 2026
Abu nometņu attiecības jau ilgāku laiku ir saspīlētas. Dvališvili 2025. gadā svara kategorijā līdz 61,2 kilogramiem titulcīņā pieveica Usmana vecāko brāli Umaru. Pirms šīs cīņas Gruzijas cīkstonis Usmanu nodēvēja par izlutinātu, pārmetot Dagestānas cīkstonim necieņas izrādīšanu. Jau iepriekš starp abām nometnēm bija izcēlies konflikts - tas notika citā RAF organizētajā cīņu šovā Gruzijā šī gada jūlijā.
"Cik viltīgs gājiens, puiši," pēc konflikta sociālajos medijos teica Dvališvili. "Kādi gan jūs esat cīnītāji? Kurš vīrietis vispār tā dara? Ja gribat pamēģināt – darīsim to pa īstam," viņš izaicināja Dagestānas cīkstoni. "Mani turēja apsardze pat brīdī, kad biju uz zemes un viņi mani turpināja sist. Esmu īsts vecis - runāju tieši, bet jūs, puiši, uzradāties no aizmugures. Visi tie jūsu draugi gaidīja mūs, slēpjoties."
Tiek ziņots, ka Nurmagomedovs pēc konflikta tika aizturēts, un it kā viņam pat var draudēt cietumsods, taču tās nav apstiprinātas ziņas. Abiem šajā nedēļas nogalē gaidāmas cīņas RAF cīņu šovā - Dvališvili pret Marlonu Moraesu, bet Nurmagomedovam pret Juraiju Fēberu.