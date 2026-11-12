Olimpiskā medaļniece Elīna Ieva Bota kļuvusi par māmiņu.
Sporta zvaigznes
Šodien 09:22
Olimpiskā medaļniece Elīna Ieva Bota kļuvusi par māmiņu
Latvijas kamaniņu braucēja un olimpiskā vicečempione Elīna Ieva Bota kļuvusi par māmiņu. Sportiste sociālajā tīklā “Instagram” dalījusies ar sirsnīgu fotogrāfiju no pastaigas, kas liek domāt, ka viņas un kamaniņu braucēja Mārtiņa Botas ģimenē sagaidīts pirmdzimtais.
Elīna Ieva savos “Instagram” stāstos publicējusi attēlu, kurā redzami bērnu ratiņi, pievienojot tam mīļu parakstu: “Mīļākais pastaigu biedrs saldi čuč savā karietē.” Lai gan sportiste tieši nav paziņojusi par bērniņa piedzimšanu, ieraksts ļauj nojaust, ka ģimene piedzīvojusi īpaši skaistu notikumu.
Jauns.lv jau vēstīja, ka šā gada jūlijā Bota paziņoja par bērniņa gaidībām. Šī priecīgā notikuma dēļ sportiste varētu izlaist nākamās divas kamaniņu sporta sezonas.
Gada sākumā Elīna Ieva Bota Milānas un Kortīnas ziemas olimpiskajās spēlēs izcīnīja sudraba medaļu, kļūstot par olimpisko vicečempioni.
Lai mazajam stipra veselība un vecākiem daudz prieka!