Olimpiskā medaļniece Elīna Ieva Bota kļuvusi par māmiņu
Foto: Ieva Leiniša/LETA
Olimpiskā medaļniece Elīna Ieva Bota kļuvusi par māmiņu.
Sporta zvaigznes

Olimpiskā medaļniece Elīna Ieva Bota kļuvusi par māmiņu

Sporta nodaļa

Jauns.lv

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Latvijas kamaniņu braucēja un olimpiskā vicečempione Elīna Ieva Bota kļuvusi par māmiņu. Sportiste sociālajā tīklā “Instagram” dalījusies ar sirsnīgu fotogrāfiju no pastaigas, kas liek domāt, ka viņas un kamaniņu braucēja Mārtiņa Botas ģimenē sagaidīts pirmdzimtais.

Olimpiskā medaļniece Elīna Ieva Bota kļuvusi par m...

Elīna Ieva savos “Instagram” stāstos publicējusi attēlu, kurā redzami bērnu ratiņi, pievienojot tam mīļu parakstu: “Mīļākais pastaigu biedrs saldi čuč savā karietē.” Lai gan sportiste tieši nav paziņojusi par bērniņa piedzimšanu, ieraksts ļauj nojaust, ka ģimene piedzīvojusi īpaši skaistu notikumu.

Jauns.lv jau vēstīja, ka šā gada jūlijā Bota paziņoja par bērniņa gaidībām. Šī priecīgā notikuma dēļ sportiste varētu izlaist nākamās divas kamaniņu sporta sezonas.

Lai mazajam stipra veselība un vecākiem daudz prieka!

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