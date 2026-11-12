Rodions Kurucs pēc traumas atgriežas ar rezultatīvu sniegumu, Strautiņa un Šteinberga klubiem uzvaras Eirokausos
Latviešu pārstāvētie basketbola klubi 11. novembrī aizvadīja spēles ULEB Eirolīgā, ULEB Eirokausā un FIBA Čempionu līgā.
Rodions Kurucs atgriežas
Latvijas basketbolists Rodions Kurucs trešdien Belgradā guva desmit punktus Spānijas vienības Vitorijas "Baskonia" zaudējumā Eirolīgas 11. kārtas spēlē. "Baskonia" bez nesenā pastiprinājuma Rolanda Šmita pieteikumā ar 66:80 (18:23, 20:19, 22:23, 15:6) zaudēja Belgradas "Partizan".
Kurucs, kurš iepriekš dažas spēles izlaida traumas dēļ, 28 minūtēs un 42 sekundēs laukumā grozā raidīja abus divpunktu metienus, vienu no diviem tālmetieniem un trīs no četriem soda metieniem. Viņa rēķinā arī piecas atlekušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, trīs kļūdas, divas piezīmes, pieci izprovocēti noteikumu pārkāpumi pretiniekiem un efektivitātes koeficients 15. Viesiem rezultatīvāks par Kurucu bija vien Kriss Duarte ar 15 punktiem.
Uzvarētājiem 17 punktus guva Tonijs Džekiri, 16 punktus un sešas rezultatīvas piespēles sakrāja Kārliks Džonss, bet 14 punktus guva Nikola Tanaskovičs. "Baskonia" ar vienu uzvaru 11 spēlēs ieņem pēdējo vietu 20 komandu sacensībās, bet Dāvja Bertāna pārstāvētā AAE komanda "Dubai" ar septiņām uzvarām desmit spēlēs ir sestā.
Eirolīgā katra no 20 komandām aizvada 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūst ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā. Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs notiks maija beigās.
Iepriekšējā sezonā, finālčetrinieka turnīram notiekot Atēnās, par čempioni kļuva Pirejas "Olympiacos", kas finālā ar 92:85 pārspēja Madrides "Real".
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Strautiņš rezultatīvs
Latvijas basketbolists Artūrs Strautiņš trešdien guva 11 punktus "Roma" komandas uzvarā savā laukumā Eirokausa mačā. "Roma" ar 83:78 (11:15, 24:19, 27:16, 21:28) pieveica Ulmas "ratiopharm".
Strautiņš 24 minūtēs un četrās sekundēs laukumā grozā raidīja divus no pieciem divpunktu metieniem, vienu no četriem tālmetieniem un visus četrus soda metienus. Viņa rēķinā arī četras atlekušās bumbas, rezultatīva piespēle, pārķerta bumba, trīs kļūdas, divas piezīmes, trīs izprovocēti noteikumu pārkāpumi un efektivitātes koeficients deviņi.
Romas komandā 17 punktus un sešas atlekušās bumbas sakrāja Žeralds Ejaji, bet pa 12 punktiem guva Pols Vatsons un Nikolo Mannjons, kura kontā arī sešas atlekušās bumbas, piecas rezultatīvas piespēles, septiņas kļūdas un astoņas izprovocētas piezīmes pretiniekiem. Pretiniekiem 16 punktus guva Mihaels Ratajs, 13 punktus - Armels Traorē un 12 punktus - Meisa Fajs.
"Roma" ar trim uzvarām septiņās spēlēs D grupā ieņem piekto vietu, bet Ulmas klubs ar tādu pašu bilanci astoņu komandu grupā ir vietu augstāk. Pamatturnīrā 32 komandas cīnās četrās grupās, aizvadot divu apļu turnīru. Izslēgšanas turnīra spēlēm kvalificējas katras grupas četras labākās vienības. Pagājušajā sezonā par Eirokausa uzvarētāju kļuva Francijas komanda "Bourg-en-Bresse".
Šteinbergs palīdz uzvarēt
Latvijas basketbolists Mārcis Šteinbergs trešdien guva trīs punktus Mursijas UCAM uzvarā savā laukumā Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgas spēlē. UCAM ar 98:66 (29:19, 21:18, 15:11, 33:18) pārspēja Vācijas "Bamberg" vienību.
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Šteinbergs 20 minūtēs un 36 sekundēs laukumā realizēja vienīgo trīspunktu metienu, bet netrāpīja grozā abus divpunktu metienus. Viņa kontā arī atlekusī bumba, rezultatīva piespēle, kļūda, divas personiskās piezīmes, +/- rādītājs +8 un efektivitātes koeficients divi. Mājiniekiem 21 punktu guva Soulijs Baums, bet 15 punktus, piecas rezultatīvas piespēles un sešas pārķertas bumbas sakrāja Džona Reidbo. Vācijas komandā trīs spēlētāji guva 10-11 punktus, par rezultatīvāko savā vienībā kļūstot Danielam Kepeleram.
D grupā UCAM ar trim uzvarām četrās spēlēs ir otrā, bet Bambergas klubs bez uzvarām ir pēdējais četru komandu grupā. Pamatturnīra pirmajā posmā 32 komandas ir sadalītas astoņās apakšgrupās. Grupu uzvarētājas nodrošina vietu otrajā posmā, bet vēl astoņas komandas tiks noskaidrotas "play-in" kārtā, kurā piedalīsies otro un trešo vietu grupās ieņēmušās vienības. Pēdējo vietu grupās ieņēmušajām komandām turnīrs būs beidzies.
Pagājušajā sezonā par Čempionu līgas uzvarētāju kļuva Viļņas "Rytas", kas finālā ar 92:86 papildlaikā pārspēja Atēnu AEK.