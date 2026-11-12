Latvijas futbolisti Melnkalnē aizvadīs pirmspēdējo UEFA Nāciju līgas spēli
Latvijas vīriešu futbola izlase šodien plkst. 21:45 UEFA Nāciju līgas C līgas spēlē viesos tiksies ar Melnkalnes valstsvienību. Tiešraide LTV7.
Latvijas izlase C līgā pēc četrām kārtām ar vienu punktu grupā ieņem ceturto pozīciju, bet saglabā cerības uz trešo vietu. Grupas līdere ar desmit punktiem ir Melnkalne, septiņi punkti ir Kiprai, četrus punktus izcīnījusi Armēnija, bet viens punkts ir Latvijai. Grupu turnīra pēdējā spēlē Latvijas valstsvienība svētdien "Skonto" stadionā Rīgā uzņems Armēniju.
Ar Melnkalnes izlasi, kura FIFA rangā atrodas 79. vietā, Latvijas futbolisti (FIFA 143.) tikās oktobra sākumā savā laukumā un zaudēja ar 1:2 (0:1). Tajā spēlē divus vārtus viesiem guva Vasilije Adžičs, bet Latvijas izlases rindās ar pirmajiem vārtiem valstsvienībā izcēlās Markuss Strods. Galvenais treneris Paolo Nikolato akcentēja, ka šī, iespējams, bija labākā spēle izpildījuma ziņā šajā Nāciju līgas posmā.
"Jā, joprojām uzskatu, ka mājas spēle pret Melnkalni bija laba mūsu izpildījumā. Ja man jāsaka godīgi, es uzskatu, ka pēdējos trīs gados mēs spēlējam cita līmeņa futbolu. Objektīvu iemeslu dēļ šādā konkurencē mums ir grūti spēlēt. Bet, to visu ņemot vērā, kopumā mūsu sniegums ir ļoti labs. Jā, ar saviem kritumiem arī, tas tiesa, taču kopumā – labi."
Latvijas izlases galvenais treneris Paolo Nikolato pirms noslēdzošajām divām Nāciju līgas spēlēm kandidātu sarakstā iekļāvis pussargu Ivanu Patrikejevu no "Super Nova" komandas, bet iepriekšējā sasaukumā debiju valstsvienībā piedzīvoja seši futbolisti - Denniss Cirkins, Alberts Aleksanjans, Oskars Vientiess, Danila Patijčuks, Kristers Čudars un Markuss Strods.
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Melnkalnes izlases rindās iekļauts Bergāmo "Atalanta" uzbrucējs Nikola Krstovičs, kurš patlaban ar septiņiem vārtiem ir Itālijas A sērijas ceturtais labākais vārtu guvējs. Tāpat izlasē atgriezies A sērijas līderes Romas "Lazio" aizsargs Adams Marušičs, kurš savainojuma dēļ nav spēlējis kopš augusta.
Melnkalnes izlases sastāvā ir arī "Sassuolo" pussargs Adžičs, Turīnas "Juventus" piederošajam futbolistam šajā A sērijas sezonā deviņos mačos gūstot trīs vārtus, kā arī mačiem un vārtiem bagātākais valstsvienības futbolists, uzbrucējs Stevans Jovetičs. 37 gadus vecais Jovetičs, kurš karjeras laikā pārstāvējis Eiropas grandus, bet šobrīd spēlē Limasolas AEL vienībā, valstsvienībā 95 cīņās guvis 37 vārtus.
Latvijas izlases kandidātu saraksts:
vārtsargi - Rihards Matrevics (RFS), Nils Toms Puriņš ("Auda"), Frenks Dāvids Orols ("Riga");
aizsargi - Roberts Savaļnieks (RFS), Andrejs Cigaņiks ("Luzern", Šveice), Raivis Andris Jurkovskis ("Riga"), Antonijs Černomordijs ("Riga"), Daniels Balodis ("Auda"), Deniss Meļņiks ("Falkirk", Skotija), Maksims Toņiševs ("Riga"), Oskars Vientiess ("Telpice", Čehija), Denniss Cirkins (QPR, Anglija);
pussargi - Eduards Emsis ("Super Nova"), Eduards Dašķevičs ("Auda"), Dmitrijs Zelenkovs (RFS), Lūkass Vapne ("Sogndal", Norvēģija), Kristaps Grabovskis ("Dila", Gruzija), Danila Patijčuks ("Liepāja"), Markuss Strods ("Bohemian", Īrija), Kristers Čudars ("Ogre United"), Ivans Patrikejevs ("Super Nova");
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uzbrucēji - Jānis Ikaunieks (RFS), Vladislavs Gutkovskis (Gdiņas "Arka", Polija), Roberts Uldriķis ("Heerenveen", Nīderlande), Alberts Aleksanjans ("Norrkoping", Zviedrija).
Melnkalnes izlases kandidātu saraksts:
vārtsargi - Danijels Petkovičs ("Liepāja"), Igors Nikičs (Pitešti "Arges", Rumānija), Balša Popovičs (Pirejas "Olympiacos", Grieķija);
aizsargi - Stefans Savičs ("Trabzonspor", Turcija), Adams Marušičs (Romas "Lazio", Itālija), Marko Vešovičs (Zagrebas "Lokomotiva", Horvātija), Igors Vujačičs (Kazaņas "Rubin", Krievija), Risto Radunovičs (Bukarestes FCSB, Rumānija), Slobodans Rubežičs (Kelces "Korona", Polija), Milans Roganovičs ("Gent", Beļģija), Ogņens Gaševičs (Sofijas CSKA 1948, Bulgārija), Andrejs Džuričs ("Malmo", Zviedrija), Bodins Tomaševičs ("Mantova", Itālija);
pussargi - Marko Jankovičs (Agdamas "Qarabag", Azerbaidžāna), Seads Hakšabanovičs ("Malmo", Zviedrija), Stefans Lončars (Toljati "Akron", Krievija), Milošs Brnovičs (Tulas "Arsenal", Krievija), Milans Vukotičs (Belgradas "Partizan", Serbija), Andrija Bulatovičs ("Lens", Francija), Vasilije Adžičs ("Sassuolo", Itālija);
uzbrucēji - Stevans Jovetičs (Limasolas AEL, Kipra), Milutins Osmajičs ("Genoa", Itālija), Nikola Krstovičs (Bergāmo "Atalanta", Itālija), Viktors Džukanovičs (Ģēras ETO, Ungārija), Aleksa Latkovičs ("Varaždin", Horvātija), Dušans Vukovičs (Zagrebas "Lokomotiva", Horvātija), Aleksa Marašs ("Košice", Slovākija).
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